Op de eerste zaterdag van de wintersolden was het redelijk druk, maar toch zijn de koopjes 'in mineur' gestart. Dat meldt NSZ. De ondernemersorganisatie pleit er opnieuw voor om mensen uit dezelfde bubbel per twee te laten shoppen. 'Handelaars kunnen zich geen nieuw fiasco veroorloven zoals in augustus. Dit is voor velen de laatste kans', klinkt het.

De wintersolden zijn op maandag 4 januari gestart. Bedoeling was de grote drukte te vermijden door de solden op een weekdag te laten starten. NSZ nam poolshoogte bij de winkeliers na de eerste zaterdag van de solden. 'Deze zaterdag was over het algemeen drukker en de klanten waren talrijker aanwezig - vooral in bepaalde shoppingstraten in Antwerpen en Brussel - maar dat betekent niet dat de winkeliers breed glimlachen. We kunnen duidelijk spreken van een eerste week in mineur', stelt de organisatie.

De detailhandelaren zien een aanzienlijke omzetdaling ten opzichte van vorig jaar. 'Velen melden een daling van ruim 15 procent. Ze moeten nochtans (zeer) grote voorraden verkopen. Zeven op de tien retailers hadden nog minstens de helft van hun voorraad op stock voor het begin van de solden, voor meer dan 15 procent was dat zelfs 80 procent', luidt het.

NSZ wijst er nog op dat ook de grensgemeenten geen toenemende bezoekersaantallen hebben gezien, omdat in verschillende buurlanden een lockdown geldt of de soldenverkoop er later start.

Laatste kans

Deze slechte cijfers kunnen leiden tot een prijzenoorlog, waarschuwt de ondernemersorganisatie. Vele winkeliers zijn begonnen met 30 procent korting, maar soms ook met 50 tot 60 procent korting. Ze moeten enerzijds af van hun voorraden, maar moeten anderzijds ook liquide middelen genereren, klinkt het. Ze hebben contant geld nodig voor nieuwe collecties, maar ook om de vaste kosten (huur, energie, sociale lasten) te betalen.

NSZ vraagt opnieuw om winkelen per twee toe te laten, als ze van dezelfde bubbel zijn. 'We mogen niet dezelfde fout maken als in augustus. De soldenperiode was toen een ramp geweest, omdat het alleen winkelen de consument niet stimuleerde om te gaan winkelen. De overheid mag niet dezelfde fout maken, want deze wintersolden zijn voor veel winkeliers de laatste kans om te kunnen overleven.'

