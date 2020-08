Drie op de vier modewinkels sluiten dit jaar af met rode cijfers vanwege de tegenvallende verkoop tijdens het voorjaar en de tegenvallende solden. Dat blijkt uit een onderzoek van NSZ bij 788 modehandelaars. De zelfstandigenorganisatie pleit er dan ook voor om de solden te verlengen met minstens 14 dagen.

'Het wordt tijd dat de politici en virologen meedelen dat het veilig is om te shoppen op voorwaarde dat de regels worden gerespecteerd. 'Blijf in uw kot' moet snel worden 'kom veilig uit uw kot'. Maar niemand durft dat blijkbaar te zeggen', stelt het NSZ. 'Als we de solden niet verlengen mogen de handelaars niet meer met verlies verkopen. Wat jammer is voor de portemonnee van de klanten maar ook die van de handelaars. Beter iets krijgen voor de artikelen dan helemaal niets. Want ook al is er nog een pak liggend kapitaal in de winkels aanwezig, daarmee betaal je niet de huur en ook niet de nieuwe collectie.'

Oplossing voor de huur

'En dan is er nog het alleen shoppen. Het wordt tijd dat het wordt toegelaten om met de gezinsleden en de bubbel te mogen shoppen.' Ten slotte wil NSZ een oplossing voor de stock en de huur. 'Voor de waarde van de niet-verkochte producten zouden de handelaars een renteloze waarborglening moeten kunnen aangaan bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Zodat ze de nieuwe collectie kunnen betalen. Zoniet zullen 6 op de 10 handelaars problemen hebben om de nieuwe collectie aan te kopen, waardoor ook leveranciers in de problemen komen', klinkt het nog.

Wat de huur betreft, heeft de Vlaamse regering tijdelijk een oplossing gevonden: als de verhuurder de huurgelden van april en/of mei kwijtschold, legde PMV geld op tafel voor de huur van de twee volgende maanden. Dat gebeurde via een lening. Huurders konden maximaal 25.000 euro lenen en die in 18 maanden aan een rente van 2 procent terugbetalen. 'Waarom die maatregel niet verlengen?' vraagt Christine Mattheeuws van NSZ.

