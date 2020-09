Modeliefhebbers mogen alvast hun agenda bij de hand nemen: vier september 2021 opent het Mode Museum in Antwerpen opnieuw haar deuren. De trekpleister met internationale reputatie onderging al twee jaar stevige verbouwingen.

Het Antwerpse Mode Museum opent opnieuw haar deuren vanaf het weekend van 4 en 5 september 2021. De publieksfavoriet verdween sinds 2018 uit de cultuuragenda door uitgebreide renovatiewerken. Nu die achter de rug zijn, wordt het gebouw volop aangekleed. 'Eerst worden de archieven en de museumcollectie van meer dan 30 000 stuks verhuisd, daarna beginnen we tentoonstellingen op te bouwen,' verklaart museumdirecteur Kaat Debo in een persbericht.

Het is dus nog een jaartje wachten voor het MoMu bezoekers mag verwelkomen, maar het einde is in zicht. De renovaties zorgen alvast voor treffende veranderingen. Zo worden de klassieke gevel en toonaangevende inkom vernieuwd. Nieuwe tentoonstellingsruimtes maken dan weer plek vrij voor een gevarieerder aanbod. Daarbij zal het museum doorlopend open zijn. Alleen maar meer MoMu dus. Het nieuwe expoprogramma wordt dit najaar aangekondigd.

