Niks nieuws in september: kersverse initiatieven rond tweedehands en vintage

Second Hand September is een campagne die werd opgestart door Oxfam. Het doel? In september dertig dagen lang proberen niets nieuws te shoppen, enkel tweedehands. Wij helpen jullie op weg met deze nieuwe initiatieven en pop-upshops.

De vaste waarden, zoals de Kringwinkel, Think Twice, Oxfam of – wat meer high end – Rosier 41, ken je vast wel. Daarnaast duiken er ook steeds nieuwe fysieke en online shops op met tweedehands mode. Omdat Second Hand September iedereen uitdaagt een maand lang niets nieuws te kopen, sommen we enkele interessante plekken op om tweedehands vondsten te doen. Van pop-ups tot webshops van (duurzame) modemerken: hier shop je een nieuwe preloved look.

Re-HOST-ed

Berchem

Bij de gezellige Berchemse winkel Host shop je onder meer duurzame kleding, decospullen, en beautyproducten. De zussen Eva en Laura, oprichters van Host, zijn fans van circulariteit en geloven rotsvast in de combinatie van bewust tweedehands shoppen en investeren in nieuwe, duurzame stuks. Zonder de pioniers in de duurzame mode immers ook geen beweging die een halt toeroept aan de wanpraktijken binnen die mode-industrie. Bij Host voelen ze al een tijdje de stijgende vraag naar een tweedehands aanbod als alternatieve en betaalbare piste voor wie duurzaam wil shoppen. Omdat er in hun pand in de Statiestraat geen plaats meer is voor extra stuks, openen ze een tweedehands pop-up wat verderop bij Bens Atelier. Op die manier kunnen ze het concept uittesten en volgt er in de toekomst misschien wel een meer permanente plek om tweedehands parels te scoren.

Praktisch

Vanaf 2 september 3 maanden lang op vrijdag en zaterdag te vinden bij Atelier Bens

Statiestraat 20, 2600 Antwerpen



host-concept.com

Re-HOST-ed – Copyright: Birgit Sterckx

Just Waldo pop-up

Gent

De online marktplaats voor vintage en tweedehands kleding Just Waldo werd in 2021 opgericht door Grécie Van Innis. De oprichtster voelde het prikkelen om haar klanten ook fysiek te ontmoeten en opent daarom een pop-up op de Nederkouter in Gent. Dankzij deze pop-up kunnen klanten de kleding passen in de winkel en kan Just Waldo hen beter leren kennen. Je vindt er stijlvolle en kwalitatieve tweedehands kleding aan betaalbare prijzen. ‘Ons aanbod bestaat enkel uit kwalitatieve stukken. 100 procent zijde, katoen, pure wol,… Geen synthetische stoffen, moeilijk combineerbare gekke prints of fast-fashion brands,’ klinkt het bij Grécie.

Buiten de eigen collectie, hangen er ook stuks van zes andere zorgvuldig geselecteerde verkopers uit België en Frankrijk: Days Of Gold (Antwerpen), Hoarderlife (Gent), Bonheur (Paris), Sieners (Brussel), Hazy & Wild (Gent), en Masterpieces (Paris).

Praktisch

Van 5 tot 18 september

Nederkouter 11, Gent



Justwaldo.com

Just Waldo

Vintagebeurs S.H.W.A.G

Brussel

Tweedehands is overal, en dat kun je haast letterlijk gaan nemen. Zelfs in het Brusselse art-decohotel Le Berger wemelt het binnenkort van de vintage vondsten. Tijdens de gloednieuwe vintagebeurs S.H.W.A.G. – kort voor Second-hand Wardrobe, Accessories & Goods – ontdek je in verschillende kamers van het hotel het aanbod van maar liefst achttien Europese vintageshops. Mochten shoppingtrips je erg uitputten, dan hoef je alleszins niet ver om even uit te rusten.

Praktisch

Rue du Berger 24, 1050 Brussel

Van 16 tot 18 september

shwagfair.com

SHWAG – copyright: natalia majchrzak

Brugse vintage

Brugge

Als het gaat over shoppingsteden, duikt Brugge misschien niet als eerste op in het lijstje, maar toch telt de West-Vlaamse stad heel wat leuke adressen. Samen met het onlineplatform Cosh! lanceert de stad voor de derde keer een shoppingkaart met een focus op duurzame mode, ditmaal met een uitbreiding naar tweedehands en vintage. De laatste jaren openden verschillende nieuwe tweedehandszaken de deuren in het centrum van Brugge, maar de kaart bevat ook adressen uit de rand van de stad. Eens een andere insteek voor dat dagje Brugge.

The Locker Vintage, vlakbij de Grote Markt, is niet alleen een plek waar je vintage designermode kunt scoren, maar ook een kunstgalerij. Deze concept store werd opgericht door ondernemer Brent De Wulf en is ‘a place to connect’, waar mensen samenkomen om te genieten van mode en kunst.

Bij Frida Simone in de Hoogstraat vind je unieke vintage designer items. De shop werd in maart 2022 geopend door Lisa Vaneeckhout, die het vernoemde naar haar twee oma’s Frida en Simone. Met Frida Simone hoopt Lisa luxe toegankelijk te maken. Naast high-end designer kleding en handtassen van bijvoorbeeld Dior en Prada, biedt ze ook andere gecureerde tweedehands kledingstukken en kleurrijke interieurdecoratiestukken aan. In het aanbod vind je heel wat Belgische merken, zoals Dries Van Noten, Raf Simons en Tim Van Steenbergen.

cosh.eco

Frida & Simone © GF/ cosh frida simone

IN EIGEN HANDEN Ook merken springen op de kar en lanceren hun eigen online tweedehandsplatform. Deze vier labels waagden recent de sprong.

RE-ESSENTIEL

Steeds meer modemerken beseffen dat ze hun steentje moeten bijdragen als ze de sector duurzamer willen maken, zo ook Essentiel Antwerp met het nieuwe project RE-SSENTIEL. Voortaan kunnen klanten hun tweedehands items ter verkoop aanbieden aan het label, waarop ze een voucher krijgen die besteed kan worden in alle winkels van Essentiel Antwerp. Nadien zal het modemerk de tweedehandsstukken opnieuw aanbieden op een apart platform. ‘Onze kleding is ontworpen om lang mee te gaan’, zegt Inge Onsea van Essentiel Antwerp. ‘Ik vind het fantastisch dat onze stukken een kans krijgen om te herleven. Het maakt het ontwerpen dubbel zo leuk.’

re-ssentiel.com

Essentiel © GF/ essentiel antwerp

ARMEDANGELS

Het Duitse modelabel ARMEDANGELS heeft nu ook een eigen tweedehandsplatform. Klanten kunnen hun ARMEDANGELS kleding terugzenden als ze bepaalde stuks niet meer dragen. Is de kleding nog draagbaar? Dan wordt het aangeboden op de webshop van het merk en krijgt de klant een coupon per stuk dat verkocht wordt. Als je gedragen item te beschadigd is, wordt het gerecyleerd en ontvang je een coupon van vijf euro. Enkel geïnteresseerd in tweedehands items shoppen? Dat kan natuurlijk ook. Ideaal voor wie op zoek is naar degelijke basics, die niet nieuw hoeven te zijn.

Armedangels.com

ARMEDANGELS

GIVN

Het Berlijnse merk GIVN heeft een ‘preloved’ pagina, waar tweedehands items van het label worden aangeboden. Een oplossing voor klanten die bepaalde GIVN-stuks in hun kledingkast niet meer dragen en voor mensen die voor een zachter prijsje items willen shoppen of liever niets nieuws aanschaffen. Deze aanpak sluit aan bij de circulaire filosofie van het merk.

Givnberlin.com

GIVN

Jan ’N June

Jan ’N June, het duurzame merk uit Hamburg, is nog maar net gestart met een eigen tweedehandsplatform. Ze doopten het Newish en roepen op om oude Jan ’N June stuks die je niet meer draagt terug te sturen naar het merk. Zij verkopen die vervolgens opnieuw en jij kunt kiezen tussen cash of een voucher. Gewoon preloved items shoppen kan uiteraard ook. In het aanbod? Stijlvolle basics, maar ook iets modieuzere en opvallende stuks. Steevast gemaakt van duurzame stoffen.

Newish.jannjune.com