Nike verzamelt topatleten op de catwalk

Met de FIFA Women's World Cup 2019 in het vooruitzicht zet Nike de komende jaren extra zal in op de vrouwen in de sportwereld. Het bedrijf pakte uit met een modeshow in het Parijse Palais Brongniart waar veertig wereldberoemde vrouwelijke atleten de tenues showden die Nike ontworpen heeft voor de 14 deelnemende nationale teams.

De WK-pakjes zijn nog maar het begin van Nike's grote plannen om vrouwen in de sportwereld te eren. Het bedrijf schaart zich achter het Together #weplaystrong initiatief, een campagne die vrouwenvoetbal nog meer naar de voorgrond wil brengen.

Elke sport voor elke vrouw

Toch benadrukt Nike dat het zich niet louter focust op voetbal. De sportsweargigant heeft plannen om samen te werken met Sport dans la Ville, een Franse non-profitorganisatie die meisjes uit probleembuurten via allerlei soorten sport stimuleert om hun potentieel te ontwikkelen.

Daarbovenop werkt Nike samen met Women Win en Gurls Talk om vrouwelijke sportcoaches te ondersteunen. Het bedrijf zal ook sportbh's en Pro Hijabs ter beschikking stellen aan jonge, minder bedeelde vrouwen.

'We zitten in een ongelooflijk momentum voor de vrouwensport', aldus Nike's woordvoerder Amy Montagne. 'Wij zien dit als een kans om vrouwelijke atleten te vieren, ondersteunen en mee naar de top te helpen.'