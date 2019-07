Nike's 'Moon Shoe' werd op een veiling in New York verkocht voor maar liefst 329.401 euro. Dat maakt de schoen de duurste sneaker ooit.

De 'Moon Shoe' werd ontworpen door Nike's medeoprichter en coach Bill Bowerman voor hardlopers van de Olympic trials in 1972. Het bewuste paar dat door de Canadese investeerder en autoverzamelaar Miles Nadal gekocht werd, is één van de twaalf exemplaren en het enige dat nog nooit gedragen is. De 'Moon Shoe' wordt beschouwd als historisch artefact van de sportgeschiedenis en popcultuur.

Niet alleen de schoen, maar ook de veiling is legendarisch. Veilinghuis Sotheby en marktplaats Stadium Goods sloegen de handen in elkaar voor de eerste sneakerveiling ooit. Er werden honderd paren van de zeldzaamste sneakers ter wereld verkocht, waaronder enkele versies van de befaamde Yeezy-sneakers van rapper Kanye West. Sinds 2017 stonden de door Micheal Jordan gedragen en gesigneerde Converse schoenen op nummer één. Dit paar moet nu zijn plaats afstaan aan de 'Moon Shoe'.