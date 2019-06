Het bekende sportmerk Nike onthult een Stranger Things-capsulecollectie naar aanleiding van het derde seizoen van de populaire sciencefictionserie. Fans mogen zich aan 'Hawkins High' sneakers, T-shirts, hoodies en joggings verwachten.

In de serie, die zich afspeelt in het Amerikaans stadje Hawkins in het jaar 1985, zie je het merklogo vaak voorkomen. De Nike-schoenen Cortez, Blazer en Tailwind werden in de jaren '80 dan ook veel en graag gedragen. Daarom koos het sportlabel voor de retrostijl van deze drie stukken en geeft het de collectie een authentiek gevoel.

Maar ook T-shirts, hoodies en andere stukken krijgen de Stranger Things make-over. De kleding is beschikbaar in het Hawkins High groene en oranje kleurenschema met een print van de Tijgermascotte. Allemaal in de jaren '80 stijl natuurlijk. Het eerste deel van de capsulecollectie, 'Hawkins High Pack', is verkrijgbaar vanaf 27 juni.

Op 1 juli lanceert Nike het tweede deel van de collectie, dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag in 1985 viert. Dit assortiment schoenen kreeg de naam 'OG Pack'. Elke schoen heeft een rood, wit en blauw kleurenpatroon, is voorzien van een jaarmarkering op de hiel en geniet vuurwerkvoering.

Hawkins High kleding © Nike

OG Pack. © Nike