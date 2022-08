The avatar wears Prada

Want ook onze digitale persona’s verlangen naar designermode.

Bij Meta koop je looks aan voor je avatar van Prada, Balenciaga en Thom Browne. © GF

Over de intrede van luxehuizen in de metaverse is intussen al heel wat inkt gevloeid. Modelabels lijken stilaan hun draai te vinden in deze virtuele wereld waarin gebruikers allerhande activiteiten kunnen doen via een avatar, zeg maar: hun online persona. Die avatars willen ook graag goed gekleed door het leven gaan, althans, zo lijkt het toch nu tal van bekende modehuizen digitale outfits beginnen aan te bieden in de metaverse. Onder meer Balenciaga, Prada en Thom Browne creëerden looks die avatars kunnen dragen op Facebook, Instagram en Messenger, zij het voorlopig alleen in de VS, Canada, Thailand en Mexico. Verschillende van deze outfits lijken bovendien zo van de laatste catwalks geplukt. Mee zijn met de laatste trends doe je op die manier haast letterlijk in één klik.

Ook in de gamingwereld bieden steeds meer kledinglabels virtuele outfits aan voor spelers. Onder meer het populaire onlinespel Roblox pakte recent uit met een digitale handtassencollectie voor zijn avatars van het Britse modehuis Burberry. Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en Gucci openden in deze virtuele wereld al hun eigen kledingwinkels, net als het bekende Amerikaanse supermodel Karlie Kloss, dat deze zomer in een digitale pop-upshop de kleren van vijf designers aanbood aan haar vele volgers.

Anders dan de designerkleding die je in tastbare boetieks vindt, betaal je in de Meta Store of bij games als Roblox geen astronomische bedragen voor deze looks. De prijzen variëren van enkele tot tientallen euro’s, of Robux: de munteenheid van Roblox. Ontwerpers beweren dat ze zo hun creaties voor een breder publiek toegankelijk maken. Maar als je weet dat zo’n twintig procent van de gamers hun avatar graag elke dag een andere outfit aanmeet, is het ook gewoon een lucratieve weg om (vaak) jonge mensen in contact te brengen met hun label. Verwacht wordt immers dat die drang om designermode te dragen zich ook naar het echte leven vertaalt.