Elke dag Dikketruiendag: 34 warme truien om in te wonen

Deze winter was het eigenlijk al elke dag Dikketruiendag… Maar voor wie toe is aan wat afwisseling: de keuze aan warme truien is enorm. Gun je trouwe trui dus een rustdag met een van deze breisels om in te wonen.

De schaapjes van Diana, (te) vrolijk à la Emily in Paris, classic Marilyn of een eeuwige cardigan zoals the dude? Trakteer jezelf op nieuw breiwerk voor Dikketruiendag! Kies uit color blocking, expressieve intarsia, kleurige strepen en niet-zo-saaie neutrals… Met deze warme truien brei je een vrolijk einde aan de winter.

Fauna en flora

Diana, juni 1981 © Getty

De legendarische schaapjes van Lady Di inspireren tot op vandaag. Ben je meer fan van flora? Met de lentecollecties komen ook de bloemenprints, zelfs voor winterse warme truien.

Erdem € 875 – Sea € 554 – Scotch & Soda € 169,95.

Niet-zo-neutralen

Justin en Hailey Bieber © Getty

Beige is nooit meer basic beige, en bruin komt in een volledige Pantone-waaier. Want zo knallend de kleuren, zo kleurrijk de neutralen. Check de Biebers voor inspiratie.

Anine Bing € 350 – Khaite € 1670 – Gant € 160.

By Malene Birger € 300 – Isabel Marant € 550 – Weekday € 55.

Warme truien in Paris

Emily in Paris ©Netflix

Nadat er eentje figureerde in het nieuwe seizoen van Emily in Paris, waren de kleurige warme truien van Essentiel Antwerp meteen uitverkocht. Gelukkig is kleur in de mode en vind je zo een ander modelletje om mee te knallen.

Baum und Pferdgarten € 239 – Arket € 99 – JW Anderson € 550 – Only € 34,99 – Zankov € 769.

Streepje kleur

Selena Gomez – Only Murders in the Building © Getty

Is het een zoetroze, gifgroene of eerder bluesy dag? Of toch een zonnige Selena Gomez-gele? Ook een optie is de gulden middenweg tussen color blocking en uni: de gekleurde streep.

Joshv € 149,99 – COS € 89 – Michael Michael Kors € 295 – Jetset € 495 – Selected Femme via Juttu € 59,99.

Acne Studios € 420 – Howlin € 235 – Mango € 39,99 – Selected Femme € 69,99 – Marni € 895.

Knooppunt

Harry Styles

Sinds The Big Lebowski is de cosy cardigan onlosmakelijk verbonden met Jeff Bridges’ personage. Maar je kunt er ook een actuele draai aan geven, met een vrolijke eend à la Harry Styles, bijvoorbeeld.

CKS € 89,99 – Baum und Pferdgarten € 219 – Altuzarra € 695 – Améline € 139 – Xandres € 169.

Klassieke lijn

Marilyn Monroe ca. 1960. © Getty

Sexy in turtle neck of kabeltrui: Marilyn Monroe wist haar weg met de little black sweater. Zwart te zwart? Zelfs Wednesday Addams waagt zich tegenwoordig aan een streepje…