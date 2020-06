De nieuwe website van Ik Koop Belgisch moet consumenten aanzetten om meer lokale artiesten, ontwerpers en merken te ontdekken. Zo willen de initiatiefnemers de lokale economie ontdoen van de blutsen die opgelopen werden tijdens de coronacrisis.

De nieuwe website verzamelt meer dan 1.500 Belgische artiesten, designers, merken en bedrijven uit verschillende creatieve sectoren zoals mode, design, maar ook kunst, media, illustraties, boeken, film, muziek en videogames. Met de locatiezoeker kan je per stad of gemeente makkelijk Belgische creativiteit kunnen opzoeken.

'Met Ik Koop Belgisch willen we vooral de rijkdom aan creatief talent in België laten zien. Als mensen zelf de keuze hebben gemaakt om te gaan voor lokale creativiteit kunnen ze hier de nodige inspiratie vinden. En zo geven ze onze artiesten, ontwerpers en creatieve bedrijven natuurlijk ook een extra duwtje in de rug', zegt Pascal Cools, managing director Flanders DC.

Ik Koop Belgisch is een initiatief van Flanders DC, dat het daglicht zag in 2015 om de Belgische mode in de kijker te zetten. Al snel schaarden Creamoda, Mode Unie en Comeos zich achter het initiatief. Winkelruiten met stickers en de hashtag #ikkoopbelgisch zorgden ervoor dat, naast lokale mode, ook design talent meer aandacht kreeg. Twee jaar later ging de Ik Koop Belgisch-campagne nationaal met de toevoeging van J'Achète Belge en de twee bijkomende partners MAD en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).

De nieuwe website verzamelt meer dan 1.500 Belgische artiesten, designers, merken en bedrijven uit verschillende creatieve sectoren zoals mode, design, maar ook kunst, media, illustraties, boeken, film, muziek en videogames. Met de locatiezoeker kan je per stad of gemeente makkelijk Belgische creativiteit kunnen opzoeken. 'Met Ik Koop Belgisch willen we vooral de rijkdom aan creatief talent in België laten zien. Als mensen zelf de keuze hebben gemaakt om te gaan voor lokale creativiteit kunnen ze hier de nodige inspiratie vinden. En zo geven ze onze artiesten, ontwerpers en creatieve bedrijven natuurlijk ook een extra duwtje in de rug', zegt Pascal Cools, managing director Flanders DC. Ik Koop Belgisch is een initiatief van Flanders DC, dat het daglicht zag in 2015 om de Belgische mode in de kijker te zetten. Al snel schaarden Creamoda, Mode Unie en Comeos zich achter het initiatief. Winkelruiten met stickers en de hashtag #ikkoopbelgisch zorgden ervoor dat, naast lokale mode, ook design talent meer aandacht kreeg. Twee jaar later ging de Ik Koop Belgisch-campagne nationaal met de toevoeging van J'Achète Belge en de twee bijkomende partners MAD en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).