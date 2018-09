Nieuwe vegan webshop 'The Place to V' gelanceerd

Als aanbod biedt The Place to V een brede waaier aan modeartikelen, accessoires en cosmetica aan. Daarnaast is er ook een vegan kruidenierszaakje.

'Drie jaar geleden werden we ons bewust van de behandelingen die landbouwdieren - bestemd voor de productie van voedsel, textiel en cosmetica - moeten ondergaan', zegt de ondernemer achter The Place to V. 'Ook de milieu-impact van die vervuilende industrieën deed mij nadenken over alternatieven. Ik stelde mij een speelse en trendy plek voor waar je zowel je faux fur-jas als handtas van plantaardig leer of favoriete koekje vindt en tegelijkertijd slechts één klik verwijderd bent van je shampoo met essentiële olie of lievelingslippenstift.'

Van ananas- en appelleer tot kurk

The Place to V deed vervolgens meer dan twee jaar research naar de beste ontwerpers wereldwijd om nieuwe modeaccessoires - gemaakt van innovatieve materialen als: pinatex (ananasleer), kurk of appelleer- aan te bieden. De webshop zet daarnaast ook gerecycleerde materialen in de schijnwerpers.

De aangeboden cosmetica wordt niet op dieren getest en alle producten zijn 100 procent natuurlijk en vrij van hormoonontregelaars. Het team achter de online conceptstore testte alle schoonheidsproducten en make-up zelf om hun doeltreffendheid en kwaliteit te garanderen. Met hun kleine kruidenierswinkeltje willen ze ultragezonde en biologische producten verkopen. Ook voor mannen en kinderen zijn er een tiental mode- en cosmeticamerken op de webshop.

Geëngageerde onderneming

De online shop wil naast een mode en beauty concept store ook een geëngageerde onderneming zijn. Om die reden zal The Place to V één procent van het bedrag van elk verkocht product doneren aan verenigingen die het milieu beschermen of zich inzetten voor het dierenwelzijn. Met het oog op diversificatie van de giften, kiezen ze daarom om de drie maanden een andere vereniging.