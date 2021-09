Jong modetalent in de kijker.

Federico Cina (27)

Federico Cina © GF

Achtergrond? Studeerde aan de Florentijnse school Polimoda en het Osaka Bunka Fashion College. Nu hij zijn eerste stappen zet op de officiële kalender van de modeweek in Milaan, valt hij op door zijn gulle persoonlijkheid, gedragen door een schattige lente-zomercollectie 2021.

Waarom hij? Zijn hele oeuvre is een liefdesbrief aan zijn geboortestreek, de Romagna, de geschiedenis, de cultuur en vooral de ambachtslieden. En omdat Vogue Italia hem heeft opgenomen in haar beroemde lijst Vogue Talents, gewijd aan het belichten van de volgende generatie ontwerpers.

Conner Ives (25)

2 © IMAXTREE

Conner Ives © GETTY IMAGES

Achtergrond? Voordat hij in 2020 afstudeerde aan Central Saint Martins, had hij Adwoa Aboah al gekleed op het Met Gala van 2017 en een baan gekregen bij Rihanna's nu opgeschorte label Fenty. Zijn eerste volwaardige collectie - bedacht voor dit najaar - is een hybride tussen avond- en sportkleding, en tegelijk een sterke sociaal-politieke analyse van de Verenigde Staten.

Waarom hij? Omdat hij een samenhangende esthetiek van postpandemische mode biedt en de vrouwen in zijn dagelijks leven als voornaamste inspiratiebron bestempelt. En omdat hij - net als Charles de Vilmorin - een van de negen finalisten is voor de prestigieuze LVMH-prijs van dit jaar.

Charles de Vilmorin (24)

3 © GF

Charles de Vilmorin © Franck Schneider

Achtergrond? Na zijn modestudie richtte het jonge wonderkind zijn gelijknamige huis op dankzij een mysterieuze verzamelaar die zijn hele afstudeerproject kocht. In januari presenteerde hij zijn eerste haute-couturecollectie en de maand daarop werd hij de nieuwe artistiek directeur van Rochas.

Waarom hij? Voor zijn gekke extravagantie en zijn onvoorspelbare collecties. En omdat hij al de harten van Jean Paul Gaultier en Loïc Prigent heeft veroverd.

