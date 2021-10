Nieuwe pop-up van LN Knits op de IJzerenwaag in Antwerpen

Enkele maanden nadat LN Knits haar Flagship store in de Leopoldstraat in Antwerpen sluit, opent het merk opnieuw een pop-up winkel LNPOPS op de IJzerenwaag in Antwerpen. 'Back to the roots', want een pop-up in Antwerpen is waar het allemaal mee begon voor het knitwearlabel in 2011.

© LNKnits