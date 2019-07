Het Britse modehuis Burberry heeft de afgelopen maanden gouden zaken gedaan met de nieuwe ontwerpen van Riccardo Tisci, die overkwam van concurrent Givenchy. De verkoop van de collecties van de hand vanTiski groeide met 10 procent.

De Italiaanse Riccardo Tisci slaagde er de afgelopen maanden in om het imago van Burberry zichtbaarder te maken. Zijn collecties werden gretig gedragen door popsterren als Madonna en Rihanna. Ook bij de Chinese millennials, een markt waar de economische groei nochtans vertraagt, viel zijn kleding in de smaak. Daar zag het merk de verkoop met zo'n 15 procent de hoogte in gaan.

De wereldwijde verkoopcijfers stegen twee keer zo hard als analisten hadden verwacht. Dat vertaalt zich ook op de aandelenmarkt: beleggers stuurden het aandeel tot 16 procent hoger, de grootste dagwinst in tien jaar. De totale omzet kwam uit op 498 miljoen pond, omgerekend zo'n 554 miljoen euro.

De cijfers van Burberry kunnen een voorbode zijn voor andere luxemerken. De sector heeft al langer te kampen met minder vraag, onder andere vanuit China.