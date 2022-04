De langverwachte Europese textielstrategie is heel ambitieus op milieuvlak, maar mist volgens experts sterke voorstellen rond het sociale luik. 'Om echt duurzaam te zijn, moet de textielsector alle mensen in de keten een leefbaar loon betalen en mensenrechten respecteren,' klinkt het bij de critici.

De EU wil van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken, zonder de economische groei of de levenskwaliteit van de burgers te schaden. Om dit doel te halen, presenteerde de Europese Commissie afgelopen week verschillende voorstellen in het kader van de Green Deal. Duurzame producten moeten de norm worden in de shops van de EU-lidstaten. Daarom wil de Commissie circulaire bedrijfsmodellen stimuleren en de rol van consumenten bij de groene transitie versterken. De Commissie stelt nieuwe regels voor om zo goed als alle fysieke goederen op de EU-markt gedurende hun hele levenscyclus milieuvriendelijker, circulairder en energie-efficiënter te maken. 'Het is tijd om komaf te maken met het model van 'neem, maak, breek en gooi weg' dat onze planeet, onze gezondheid en onze economie zoveel schade berokkent', zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans naar aanleiding van de nieuwe strategie. 'De voorstellen moeten ervoor zorgen dat in Europa enkel de meest duurzame producten worden verkocht.'De Commissie presenteerde de voorbije week ook een nieuwe strategie om textiel duurzamer te maken. De EU strategy for sustainable and circular textiles moet de sector tegen 2030 transformeren. Het gaat om grote stappen vooruit. De Commissie wil fast fashion, textielafval en de vernietiging van onverkocht textiel aanpakken en ervoor zorgen dat de rechten van de arbeiders gerespecteerd worden. Circulariteit moet de norm worden in de hele textielsector en greenwashing wordt verboden. Om de verandering in consumptie- en productiepatronen te versnellen, zal de Commissie deze overgang promoten onder het motto #ReFashionNow, waarbij kwaliteit, langer gebruik, reparatie en hergebruik centraal staan.Iedereen maakt dagelijks gebruik van textiel in de vorm van onder meer kleding en interieuritems. Textiel is niet weg te denken uit onze levens en de impact van deze sector is dan ook gigantisch. Verschillende bedrijven, burgers, overheden en ngo's richtten zich al op het verduurzamen van de textielsector, maar de overgang verloopt traag en de milieu- en klimaatvoetafdruk van de sector blijft groot. In een speech noemde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, fast fashion 'vergif voor onze planeet.' Ook is er nog geen overkoepelende, Europese wetgeving die de rechten van de textielarbeiders kan garanderen. Momenteel weet je als Europese consument dus niet of een product dat in onze winkelstraten te koop is op een eerlijke manier werd geproduceerd. Omdat het een complexe keten is en bedrijven soms liever de andere kant opkijken, is het zeer plausibel dat er ergens in het proces mensenrechten werden geschonden. Denk maar aan de vele tragische rampen in textielfabrieken, zoals het instorten van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh. De voorstellen van de Commissie gaan nu naar de Raad (de lidstaten) en het Europees Parlement voor bespreking en goedkeuring. Hoewel het nog jaren zal duren vooraleer al deze voorstellen in concrete wetgeving worden gegoten, is het de bedoeling dat modemerken en textielbedrijven meteen in actie schieten om zich aan de nieuwe norm aan te passen. Als ze wachten met schakelen, kunnen ze hun kar immers niet op tijd keren en is een duurzame modesector tegen 2030 zeker niet haalbaar. Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen) reageerde als volgt op de strategie: 'Circulair productontwerp maakt het rendabel voor bedrijven om over te schakelen op strategieën zoals onderhoud, hergebruik en upcycling, in plaats van productie met nieuwe grondstoffen. Dit levert bovendien meer lokaal verankerde werkgelegenheid op bij Europese kmo's, dus goed nieuws voor onze economie.' Wel vindt Matthieu dat er nog meer ingezet moet worden op het beëindigen van 'de grootschalige vernietiging van textiel, elektronica en teruggestuurde pakjes in de e-commerce.' Bedrijven moeten volgens haar ook verantwoordelijk gesteld worden voor de bescherming van het milieu en mensenrechten in de volledige productieketen. De Europese consumentenorganisatie BEUC spreekt intussen van een 'mijlpaal'. 'Als we willen dat consumenten hun rol spelen in de groene transitie, dan moet de EU het hen makkelijk maken om voor duurzaamheid te kiezen. En dat is precies wat deze voorstellen doen', concludeert directeur Monique Goyens.De 'Fair and Sustainable Textiles' coalitie* reageert lauw op de ethische beloftes in de textielstrategie. Aangezien ecologische en sociale duurzaamheid twee kanten van dezelfde medaille zijn, is het volgens de organisaties een gemiste kans dat de EU-strategie zo weinig aandacht schenkt aan bindende wetten die de arbeiders beschermen. 'De overconsumptie van kleding, schoenen en huishoudtextiel in Europa verbruikt jaarlijks 675 miljoen ton grondstoffen en slechte arbeidsomstandigheden en schendingen van de mensenrechten zijn schering en inslag in de mondiale textielindustrie. Merken en retailers hebben een aanzienlijke macht over hun productiepartners, wat leidt tot late betalingen, eenzijdige contractwijzigingen en prijzen die onder de productiekosten liggen', klinkt het in een reactie. 'De textielstrategie van de EU is er niet in geslaagd het kloppende hart van de textielindustrie te vatten - de mensen die onze kleren maken', stelt Delphine Willot van Fashion Revolution. Ze looft de milieu-inspanningen, maar stelt dat de volledige textielketen pas duurzaam zal zijn als ook het recht van arbeiders om zich te verenigen wordt gerespecteerd en er meer wordt ingezet op eerlijke lonen voor de mensen die onze kleren maken. Sergi Corbalán van Fair Trade Advocacy Offices, sluit zich hierbij aan: 'Merken gebruiken het ongelijke machtsevenwicht tussen hen en hun leveranciers om eenzijdig inkooppraktijken in hun voordeel af te dwingen, zoals het vaststellen van inkoopprijzen die lager liggen dan de productiekosten, korte levertijden of ontwerpwijzigingen op het laatste moment. Deze inkooppraktijken drukken de marges van een fabriek, waardoor ze weinig of geen ruimte hebben om te investeren in duurzame productie of arbeidsomstandigheden, zoals een veilige werkomgeving of leefbare lonen,' klinkt het. 'Door het probleem van oneerlijke handelspraktijken, inkoopprijzen of leefbare lonen niet aan te pakken, mist de EU-strategie een enorm stuk van de puzzel om de textielsector circulair, eerlijk en duurzaam te maken.' Muriel Treibich van de Clean Clothes Campaign ziet het ook als een gemiste kans dat de textielstrategie niet wordt aangewend om ambitieuzere doelen te stellen. 'In plaats van de uitdagingen en specifieke kenmerken van de sector aan te pakken verwijst de EU-Textielstrategie slechts naar lopende beleidsinitiatieven. Miljoenen werknemers, de ruggengraat van deze mondiale textiel- en kledingindustrie, hebben meer nodig van de Euroese Commissie'. Treibich is bang dat ook deze keer het belang van een leefbaar inkomen en de verantwoordelijkheid van kmo's niet voldoende aandacht hebben gekregen, net zoals in het voorstel rond verantwoord ondernemen (due diligence) in februari. Wat te vaag bleef in het voorstel rond de zorgwetplicht, blijft even vaag in deze strategie vinden de organisaties.