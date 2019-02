Nieuwe campagne moet Antwerpen als modestad nog meer op de kaart zetten

Voor de campagne worden nationale en internationale bekendheden die sowieso vaak kledij van Antwerpse ontwerpers dragen ingezet als ambassadeurs. Voormalig atlete en presentatrice Elodie Ouedraogo en Editors-frontman Tom Smith zijn de eersten die zich lieten strikken.

Antwerpen is als modestad onder meer bekend van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waar niet alleen de Antwerpse Zes uit voortkwamen maar recenter ook onder meer Demna Gvasalia (creatief directeur bij Balenciaga), Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh (Nina Ricci) en Glenn Martens (Y/Project).

Voor de kledij voor de campagnebeelden van 'Dressed by Antwerp' werd een beroep gedaan op drie huidige studenten: de Belg Nick Haemels, de Duitse Julia Ballardt en de Chinese Shuting Qiu. 'Met deze campagne willen we het unieke verhaal van de Antwerpse modescene in de verf zetten en de Antwerpse mode nationaal én internationaal presenteren', zegt schepen voor Marketing en Communicatie Claude Marinower (Open Vld).

'We zijn op zoek gegaan naar grote namen in binnen- en buitenland met een hart voor deze stad, die al collectiestukken van Antwerpse ontwerpers in hun kleerkast hangen hadden en graag in Antwerpen komen shoppen. Zij vormen immers het levende bewijs van de nationale en internationale invloed van de Antwerpse mode.'

De campagne is te zien op internationale luchthavens en treinstations waar toeristen en zakenreizigers passeren. Een gevelbrede banner in de Huidevettersstraat zorgt dan weer voor aanwezigheid van de campagne in het Antwerpse shoppinghart.