Nieuwe accessoiretrend: dragen alle mannen binnenkort een handtas?

Waarom zouden alleen vrouwen een handtas mogen dragen, vraagt Knack Weekend-redacteur Jorik Leemans zich af? Een pleidooi voor de mannentas.

Nog geen vijftien euro. Het gebeurt niet vaak dat de it-bag van het moment voor een dergelijke spotprijs te koop is. Toch was het niet omwille van zijn prijskaartje dat de round mini shoulder bag van Uniqlo afgelopen zomer viraal ging op TikTok. Onder de noemer ‘Everything I can fit in my Uniqlo bag’ deelden tieners en twintigers hoeveel spullen ze weggestoken kregen in de praktische tas. Wat meteen opviel was dat deze enthousiaste apostels van het Japanse modelabel heus niet allemaal vrouwen waren. Ook verschillende mannen bleken gezwicht te zijn voor de functionaliteit van de nylon handtas.

Zelfs in onze taal werd voor de zekerheid het woord handtas vervangen door mannentas, kwestie van elke mogelijkheid tot verwarring of krenking van de mannelijkheid te voorkomen.

Zelf heb ik even getwijfeld of ik me de tas zou aanschaffen. Tijdens een citytrip in Barcelona aan het begin van de zomer had ik nochtans weer ervaren hoe praktisch het is wanneer je je portefeuille, smartphone, zonnecrème, wegwerpcamera en sleutel van je hotelkamer niet allemaal in dezelfde broekzakken moet proppen, waardoor je short van je lijf lijkt te zakken. Naar goede oude festivaltraditie had ik mijn heuptasje van onder het stof gehaald en over mijn lichaam gekruist – om er toch niet helemaal als een toerist bij te lopen. Geen Spanjaard die ervan opkeek.

Mannen dragen geen sacoche

Waarom ik dan toch twee keer nadacht voor ik een degelijker model zou kopen voor in het dagelijkse leven? Een goede vriend vertelde me onlangs dat hij zijn tas van Prada steevast thuislaat wanneer hij zijn ouders gaat bezoeken, kwestie van geen domme opmerkingen te krijgen over zijn ‘sacoche’. Al heel lang wordt er immers met argwaan gekeken naar mannen die een handtas dragen. Enkel rugzakken en aktetassen die zeker niet voor een vrouwelijk exemplaar kunnen doorgaan, werden gedoogd.

Dat de mannentas not done was, leerde een aflevering uit de populaire sitcom Friends.

Hoewel mannen wel degelijk overtuigd zijn van de praktische kanten van een handtas (even een moment stilte voor de vrouwen die steeds alle spullen van hun partner moeten meezeulen), zit de angst om te vrouwelijk te zijn diep ingebakken in onze cultuur. Zelfs in onze taal werd voor de zekerheid het woord handtas vervangen door mannentas wanneer we het over varianten voor heren hebben. Kwestie van elke mogelijkheid tot verwarring of krenking van de mannelijkheid te voorkomen.

In het vijfde seizoen van de cultreeks Friends in 1999 werd er zelfs een hele aflevering aan opgedragen. Dat hoofdpersonage Joey (Matt LeBlanc) fan is van een handtas, blijkt voldoende als humoristische opzet om de lachband een aflevering lang te laten draaien. “Ik denk dat de wereld misschien nog niet klaar is voor jou en je tas”, troost Rachel (Jennifer Aniston) haar teleurgestelde vriend aan het einde van de aflevering. Als er een moment was dat het idee van de men purse definitief werd begraven, was het in 1999.

Gen Z aan zet

Meer dan twintig jaar later lijken de kaarten plots anders te liggen. De mannentas heeft een momentum. Op de catwalks proberen designers en modehuizen intussen al enkele jaren om heren te overtuigen van het accessoire, met sterren als Harry Styles en Jaden Smith die niet bang zijn om te experimenteren met hun look op het voortoneel. Nu lijkt de trend ook effectief in het straatbeeld door te sijpelen. Volgens een Amerikaans marktonderzoekbureau steeg de verkoop van mannen- en unisekstassen in 2021 met maar liefst zevenhonderd procent in vergelijking met 2018. Het aantal nieuwe tassen dat elk seizoen wordt gelanceerd is navenant.

Le Baneto van de Franse ontwerper Jacquemus

De voortrekker van deze trend is – wie anders – Generatie Z. Hoewel je de totebags die mannelijke millennials in het straatbeeld brachten wellicht een voorzichtige voorloper kunt noemen, zijn het de jonge tieners en twintigers die vandaag experimenteren met gender en stijl die met een ongezien je-m’en-foutisme de voordelen van de handtas omarmen. Vaak gaat het om kleinere tassen die schuin over het lichaam gehangen worden, van Jacquemus tot Dries Van Noten, maar ook om grotere tassen zoals de Rock, de eerste Birkin voor mannen die Hermès niet zo lang geleden introduceerde.

Op TikTok delen jonge mannen massaal hun outfits, daarbij niet zelden vergezeld van een tas ter afwerking. Voor dat beeld je doet grinniken: het aantal views, likes en (schunnige) opmerkingen dat dergelijke outfitposts opleveren, toont aan dat voor veel mensen een mannentas naast praktisch ook gewoonweg sexy kan zijn. En dat het idioot is om een type accessoire aan slechts één gender toe te wijzen.

Een mannentas kan naast praktisch ook gewoonweg sexy zijn.

Zelfs voor je portefeuille blijkt de mannentas een interessante aankoop, en niet alleen om hem in op te bergen. Modebijbel Vogue stelde in augustus nog dat de doorverkoop van mannentassen die van sneakers dreigt in te halen. “Mannen realiseren dat luxetassen niet louter modieus zijn,” klonk het, “maar dat het ook investeringen zijn die opbrengen in de toekomst.”

De enorme stijging in de verkoopcijfers van mannentassen, of het nu als investering is of als uitbreiding van de garderobe, doet geloven dat het accessoire stilaan zijn imagoprobleem heeft opgelost. Ondergetekende gaat alvast op zoek naar een exemplaar voor wanneer hij zijn rugzak liever thuislaat. De wereld is er klaar voor.