De oorlog in Oekraïne zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor heel wat bedrijven in de door corona verzwakte modesector. Dat zegt kredietverzekeraar Allianz Trade.

Tijdens de coronalockdowns mochten consumenten niet komen shoppen, nu willen ze niet. Dat zegt Allianz Trade in een nieuw rapport, waarin de verzekeraar gewag maakt van een duik in het consumentenvertrouwen en een terugval voorspelt in mode-uitgaven in Europa van maar liefst 4,85 miljard euro. De oorlog en oplopende inflatie maakt dat opnieuw heel wat mensen de vinger op de knip houden. Tegelijk worden de kosten ook voor de sector hoger, want ook producenten krijgen te maken met stijgende energieprijzen en schaarsere grondstoffen.

Allianz vreest dat vooral gespecialiseerde modezaken het gelag zullen betalen. Shoppers kopen immers steeds meer online en tweedehands, en kiezen vaker voor informele vrijetijdskledij. Al veertig procent van de aankopen vindt vandaag plaats buiten de gespecialiseerde modewinkels, berekent het rapport, waardoor de kans op faillissementen en overnames aanzienlijk is, zelfs bij de grote ketens.

