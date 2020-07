De Clean Clothes Campaign (CCC) en vzw Ach'act lanceren de Fashion Checker, een online platform waarop je de werkwijze van honderd kledingmerken te weten kan komen.

Primark, Zalando, Adidas, C&A ... Honderd merken worden in de Fashion Checker onder de loep genomen door het CCC-netwerk en Ach'act, een vzw die tot doel heeft de arbeidsomstandigheden in de mode te verbeteren. Het doel: de huidige praktijken en de druk op de lonen in de kledingproductiesectoren onder de aandacht brengen. De organisaties pleiten voor een leefbaar inkomen voor elke textielwerker, iets wat vandaag - zoals al klikkend en scrollend snel waargenomen kan worden op het nieuwe platform - nog lang niet overal het geval is.

Status quo bestrijden

Ach'act wijst erop dat de kledingindustrie ongeveer zestig miljoen mensen in dienst heeft, van wie ongeveer tachtig procent vrouw is. 'Naast het in stand houden van een cyclus van armoede, verhinderen lage lonen (...) dat die vrouwen kunnen vechten voor betere arbeidsomstandigheden, waardoor de status quo gehandhaafd blijft', klaagt de vereniging aan.

Ach'act betreurt ook het gebrek aan transparantie in de mode, aangezien veel merken niet kunnen bewijzen dat de kledingfabrieken waar ze hun producten kopen een leefbaar loon betalen aan hun werknemers.

De Fashion Checker wil met de publicatie van de gegevens 'druk uitoefenen op de grootste modemerken ter wereld en op politieke besluitvormers, zodat een leefbaar loon wordt betaald aan degenen die onze kleding maken.'

