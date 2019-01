Nieuw creatief directeur voor Lanvin

Lanvin legt de hoop op een stabielere toekomst in de handen van ontwerper Bruno Sialelli. Zijn opdracht: zowel de mannen- als vrouwenafdeling van het ooit succesvolle modehuis nieuw leven inblazen.

Sinds het vertrek van Alber Elbaz in 2015 is Lanvin een schip zonder duidelijke richting. Op vier jaar tijd vertrokken nog eens twee andere creatieve directeurs en het hoofd van de mannenafdeling én werd het merk verkocht aan de Chinese groep Fosun Fashion Group. Een kleine identiteitscrisis was het resultaat van die turbulente jaren, maar daar zou de komst van Sialelli nu verandering in moeten brengen.

Grens tussen mannen- en vrouwenmode vervagen

De ontwerper die ook al werkte voor Balenciaga, Acne Studios en Paco Rabanne wordt door zijn nieuwe werkgever geprezen omwille van zijn 'visie, zijn lef, zijn energie en zijn kunde om een sterk creatief team samen te stellen'. In een persbericht staat daarbij te lezen dat Sialelli 'in het verleden heeft bewezen naadloos te kunnen schakelen tussen vrouwen- en mannenmode. Dat past perfect binnen onze doelstelling om de grens tussen de verschillende sekses in onze collecties te doen vervagen.'