Nieuw Belgisch merk Âme kiest voor luxe en comfort: 'We willen onze ziel erin stoppen'

Lotte Vermeire Medewerker Weekend.be

Ziel in je kleding, dat is wat oprichters Alizée Van Strydonck (31) en Ysaline Grangé (38) wilden bereiken toen ze vorig jaar Âme oprichtten. Luxueuze, minimalistische en comfortabele mode is hun kapstok. 'Mensen willen onze kleding niet meer uitdoen.'

Nieuw Belgisch merk Âme zet in op minimalistische kwaliteit.