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Mode

Nietsverhullende jurken, transparante stoffen en knuffelbare jassen: zo zacht wordt de herfst

Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Astrid Schilders
12:26

In een tijd waarin alles lijkt te verharden, brengen tederheid en gevoeligheid de nodige verlichting. Met nietsverhullende jurken, transparante stoffen en knuffelbare jassen.

Transparante zijden top met veertjes en rok van zijde en tule, alles Natan.

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Transparante zijden top met veertjes en rok van zijde en tule, alles Natan.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada.

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Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Fluwelen jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Metallic leren sandalen, Gianvito Rossi. Gouden oorbellen Clash de Cartier en gouden armband Juste un Clou, Cartier.

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Fluwelen jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Metallic leren sandalen, Gianvito Rossi. Gouden oorbellen Clash de Cartier en gouden armband Juste un Clou, Cartier.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Zijden en kanten netstofjurk, lingerietop en shortje, alles Dior. Zwarte sokken, Kunert via De Bijenkorf. Lakleren veterlaarsjes, Church’s. Oorbel Dior Tribales, Dior.

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Zijden en kanten netstofjurk, lingerietop en shortje, alles Dior. Zwarte sokken, Kunert via De Bijenkorf. Lakleren veterlaarsjes, Church’s. Oorbel Dior Tribales, Dior.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Tulen jurk versierd met parels en kralen, Patrizia Pepe. Jas van namaakbont, Philosophy Di Lorenzo Serafini.

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Tulen jurk versierd met parels en kralen, Patrizia Pepe. Jas van namaakbont, Philosophy Di Lorenzo Serafini.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Crêpezijden jurk met dubbele bovenlaag, Fendi. Kanten beha en slip, Intimissimi. Kasjmieren handschoenen, Fendi. Wollen kniekousen, Chanel. Gouden oorbellen Clash De Cartier, Cartier.

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Crêpezijden jurk met dubbele bovenlaag, Fendi. Kanten beha en slip, Intimissimi. Kasjmieren handschoenen, Fendi. Wollen kniekousen, Chanel. Gouden oorbellen Clash De Cartier, Cartier.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Jurk van wol en zijde over een viscose jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Wollen kniekousen, Falke. Leren schoenen met metalen studs, AGL.

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Jurk van wol en zijde over een viscose jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Wollen kniekousen, Falke. Leren schoenen met metalen studs, AGL.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Blauwe nappaleren handtas, Fendi.

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Blauwe nappaleren handtas, Fendi.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Jas van namaakbont met suède accenten, Gucci. Grijze zijden sokjes en penny loafers met queenie hak, Miu Miu. Zijden jurk, Intimissimi.

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Jas van namaakbont met suède accenten, Gucci. Grijze zijden sokjes en penny loafers met queenie hak, Miu Miu. Zijden jurk, Intimissimi.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir.

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Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Transparante zijden top met veertjes en rok van zijde en tule, alles Natan.

1/10

Transparante zijden top met veertjes en rok van zijde en tule, alles Natan.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada.

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Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Fluwelen jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Metallic leren sandalen, Gianvito Rossi. Gouden oorbellen Clash de Cartier en gouden armband Juste un Clou, Cartier.

3/10

Fluwelen jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Metallic leren sandalen, Gianvito Rossi. Gouden oorbellen Clash de Cartier en gouden armband Juste un Clou, Cartier.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Zijden en kanten netstofjurk, lingerietop en shortje, alles Dior. Zwarte sokken, Kunert via De Bijenkorf. Lakleren veterlaarsjes, Church’s. Oorbel Dior Tribales, Dior.

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Zijden en kanten netstofjurk, lingerietop en shortje, alles Dior. Zwarte sokken, Kunert via De Bijenkorf. Lakleren veterlaarsjes, Church’s. Oorbel Dior Tribales, Dior.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Tulen jurk versierd met parels en kralen, Patrizia Pepe. Jas van namaakbont, Philosophy Di Lorenzo Serafini.

5/10

Tulen jurk versierd met parels en kralen, Patrizia Pepe. Jas van namaakbont, Philosophy Di Lorenzo Serafini.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Crêpezijden jurk met dubbele bovenlaag, Fendi. Kanten beha en slip, Intimissimi. Kasjmieren handschoenen, Fendi. Wollen kniekousen, Chanel. Gouden oorbellen Clash De Cartier, Cartier.

6/10

Crêpezijden jurk met dubbele bovenlaag, Fendi. Kanten beha en slip, Intimissimi. Kasjmieren handschoenen, Fendi. Wollen kniekousen, Chanel. Gouden oorbellen Clash De Cartier, Cartier.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Jurk van wol en zijde over een viscose jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Wollen kniekousen, Falke. Leren schoenen met metalen studs, AGL.

7/10

Jurk van wol en zijde over een viscose jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Wollen kniekousen, Falke. Leren schoenen met metalen studs, AGL.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Blauwe nappaleren handtas, Fendi.

8/10

Blauwe nappaleren handtas, Fendi.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Jas van namaakbont met suède accenten, Gucci. Grijze zijden sokjes en penny loafers met queenie hak, Miu Miu. Zijden jurk, Intimissimi.

9/10

Jas van namaakbont met suède accenten, Gucci. Grijze zijden sokjes en penny loafers met queenie hak, Miu Miu. Zijden jurk, Intimissimi.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir.

10/10

Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir.

© VIOLAINE CHAPALLAZ

Transparante zijden top met veertjes en rok van zijde en tule, alles Natan.
Transparante zijden top met veertjes en rok van zijde en tule, alles Natan. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada.
Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Fluwelen jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Metallic leren sandalen, Gianvito Rossi. Gouden oorbellen Clash de Cartier en gouden armband Juste un Clou, Cartier.
Fluwelen jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Metallic leren sandalen, Gianvito Rossi. Gouden oorbellen Clash de Cartier en gouden armband Juste un Clou, Cartier. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Zijden en kanten netstofjurk, lingerietop en shortje, alles Dior. Zwarte sokken, Kunert via De Bijenkorf. Lakleren veterlaarsjes, Church’s. Oorbel Dior Tribales, Dior.
Zijden en kanten netstofjurk, lingerietop en shortje, alles Dior. Zwarte sokken, Kunert via De Bijenkorf. Lakleren veterlaarsjes, Church’s. Oorbel Dior Tribales, Dior. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Tulen jurk versierd met parels en kralen, Patrizia Pepe. Jas van namaakbont, Philosophy Di Lorenzo Serafini.
Tulen jurk versierd met parels en kralen, Patrizia Pepe. Jas van namaakbont, Philosophy Di Lorenzo Serafini. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Crêpezijden jurk met dubbele bovenlaag, Fendi. Kanten beha en slip, Intimissimi. Kasjmieren handschoenen, Fendi. Wollen kniekousen, Chanel. Gouden oorbellen Clash De Cartier, Cartier.
Crêpezijden jurk met dubbele bovenlaag, Fendi. Kanten beha en slip, Intimissimi. Kasjmieren handschoenen, Fendi. Wollen kniekousen, Chanel. Gouden oorbellen Clash De Cartier, Cartier. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Jurk van wol en zijde over een viscose jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Wollen kniekousen, Falke. Leren schoenen met metalen studs, AGL.
Jurk van wol en zijde over een viscose jurk, Jil Sander by Lucie & Luke Meier. Wollen kniekousen, Falke. Leren schoenen met metalen studs, AGL. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Blauwe nappaleren handtas, Fendi.
Blauwe nappaleren handtas, Fendi. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Jas van namaakbont met suède accenten, Gucci. Grijze zijden sokjes en penny loafers met queenie hak, Miu Miu. Zijden jurk, Intimissimi.
Jas van namaakbont met suède accenten, Gucci. Grijze zijden sokjes en penny loafers met queenie hak, Miu Miu. Zijden jurk, Intimissimi. © VIOLAINE CHAPALLAZ
Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir.
Lamsleren jurk, Chanel. Zijden onderjurk, Merle Noir. © VIOLAINE CHAPALLAZ

Assistent fotografie: David Dijkhof
Haar: Daan Kneppers bij NCL Representation
Make-up: Suzanne Verberk bij NCL Representation
Model: Riva bij The Coven Models
Coördinatie: Ellen De Wolf
Met medewerking van Gunpowderstudio.com

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