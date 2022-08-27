Nietsverhullende jurken, transparante stoffen en knuffelbare jassen: zo zacht wordt de herfst

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Katoenen ribtricot singlet, netstofjurk van zilverkleurige metaaldraad met verenborduursel op de naad en gebreide slip, alles Prada. Gouden oorbellen Clash de Cartier; gouden armbanden Juste un Clou, Panthère de Cartier en Ecrou; gouden ringen Clash de Cartier en Ecrou, alles Cartier. Sokjes, Kunert. Metallic leren Mary Janes, Prada.

© VIOLAINE CHAPALLAZ