Nietsverhullende jurken, transparante stoffen en knuffelbare jassen: zo zacht wordt de herfst

In een tijd waarin alles lijkt te verharden, brengen tederheid en gevoeligheid de nodige verlichting. Met nietsverhullende jurken, transparante stoffen en knuffelbare jassen.
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
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© VIOLAINE CHAPALLAZ
Assistent fotografie: David Dijkhof
Haar: Daan Kneppers bij NCL Representation
Make-up: Suzanne Verberk bij NCL Representation
Model: Riva bij The Coven Models
Coördinatie: Ellen De Wolf
Met medewerking van Gunpowderstudio.com