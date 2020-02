New York street style in beeld: eentje is geentje

More is less

Het viel te verwachten: in een microhandtas passen niet genoeg spullen, dus kiest het modepubliek voor minstens twee exemplaren.

Hoedje af

Februari in New York brengt regen met zich mee. Hoeden in verschillende maten beschermden het publiek van de fashion week.

Dominatrix

Leren jassen, leren rokken, leren broeken, leren laarzen: leer was alomtegenwoordig in de straten van New York.

Lees ook: 'Opnieuw een modetrend gestolen van je foute oom: de halskettinghandtas'







