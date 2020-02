Het in Londen gebaseerde modemerk Peter Pilotto was een opvallende afwezige tijdens de modeweken. Volgens WWD is er meer aan de hand.

Women's Wear Daily merkt op dat het vennootschap Pilotto De Vos Ltd. deze week verwijderd wordt uit het officiële register van Britse bedrijven en dus ophoudt met bestaan. Een bron dichtbij het merk vertelde WWD dat Peter Pilotto en Christopher De Vos, de ontwerpers van het modelabel, beslist hebben om een pauze in te lassen. Ze zouden de tijd willen nemen om na te denken over hun businessmodel en structuur. Het zakelijke modemagazine probeerde contact op te nemen met het modemerk voor commentaar, maar kreeg hen niet te pakken.

Nadat het duo meer dan tien jaar collecties toonde tijdens London Fashion Week, verhuisden ze hun show naar Milaan. Daar onthulden ze ook nieuwe aanvullingen van hun label in de vorm van handtassen en accessoires. Dit keer bleven ze echter ook afwezig op de kalender van Milaan.

De Italiaans-Oostenrijkse Pilotto en de Belgisch-Peruviaanse De Vos leerden elkaar kennen toen ze aan de academie van Antwerpen studeerden en kwamen erna vrij toevallig in Londen terecht. 'Christopher kreeg er een job en ik ben hem iets later gevolgd. Het was geweldig omdat we voor ons merk bijna onmiddellijk steun kregen van de British Fashion Council, terwijl we niet eens in Londen gestudeerd hadden,' vertelde Peter Pilotto in een interview met Knack Weekend.

Voorlopig is dus nog niet duidelijk wat de toekomst brengt. Gaan ze een volledig nieuw avontuur aan? Verhuizen ze hun bedrijf door de brexit naar Italië, waar ze hun stoffen maken? Of nemen ze gewoon even een pauze?

