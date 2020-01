Het Nederlandse accessoiremerk O My Bag lanceert een tweedehandsplatform. Pre-loved handtassen van O My Bag krijgen hierdoor een tweede leven.

De mode-industrie bevindt zich op een kantelpunt. Heel wat bedrijven denken na over hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Een tweede leven geven aan afgedankte items is een van de oplossingen om de afvalberg te doen slinken. Daar wil het duurzame handtassenmerk O My Bag op inspelen.

Heb je een tas van O My Bag die je niet meer gebruikt? Breng hem dan binnen bij het Nederlandse merk en ontvang een kortingsbon of ruil je exemplaar voor een ander tweedehands stuk. Je kunt hiervoor terecht in de winkels of stuur de tas op naar het hoofdkantoor.

Op die manier wil het accessoirelabel bijdragen aan een meer circulair modesysteem, waarbij mode-items geen stof liggen te vergaren in je kast of op de vuilnisbelt terechtkomen.

Circulariteit

'Wij zijn van mening dat alle vergeten parels die achterin een kast liggen een tweede kans verdienen. Daarom hebben wij een stappenplan uitgewerkt om de circulaire economie in beweging te houden en ervoor te zorgen dat er door ons toedoen niet nóg meer afval op stortplaatsen terechtkomt,' aldus oprichtster Paulien Wesselink.

Liefhebbers van vintage accessoires kunnen de tweedehandsstuks op de kop tikken via de pre-lovedbibliotheek op de website of in de flagship stores in Amsterdam of Den Haag (of door een ruilactie voor een ander vintage exemplaar).

De mode-industrie bevindt zich op een kantelpunt. Heel wat bedrijven denken na over hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Een tweede leven geven aan afgedankte items is een van de oplossingen om de afvalberg te doen slinken. Daar wil het duurzame handtassenmerk O My Bag op inspelen. Heb je een tas van O My Bag die je niet meer gebruikt? Breng hem dan binnen bij het Nederlandse merk en ontvang een kortingsbon of ruil je exemplaar voor een ander tweedehands stuk. Je kunt hiervoor terecht in de winkels of stuur de tas op naar het hoofdkantoor. Op die manier wil het accessoirelabel bijdragen aan een meer circulair modesysteem, waarbij mode-items geen stof liggen te vergaren in je kast of op de vuilnisbelt terechtkomen. 'Wij zijn van mening dat alle vergeten parels die achterin een kast liggen een tweede kans verdienen. Daarom hebben wij een stappenplan uitgewerkt om de circulaire economie in beweging te houden en ervoor te zorgen dat er door ons toedoen niet nóg meer afval op stortplaatsen terechtkomt,' aldus oprichtster Paulien Wesselink. Liefhebbers van vintage accessoires kunnen de tweedehandsstuks op de kop tikken via de pre-lovedbibliotheek op de website of in de flagship stores in Amsterdam of Den Haag (of door een ruilactie voor een ander vintage exemplaar).