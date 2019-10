Van 25 oktober tot 23 november kan je in Kloosterstraat terecht voor het Nederlandse merk Teym. Het label werkt niet volgens seizoenen of trends, maar biedt enkel tijdloze, duurzame stuks aan. Tijdens de pop-up wordt er een nieuwe klassieker gelanceerd.

Teym is een Nederlands merk met een interessante insteek. Maxime Cartens, de ontwerpster, lanceert slechts één stuk per keer. Geen collecties of seizoenen, enkel kledingstukken die tot in de details goed zitten. Alles wordt geproduceerd in Europa op een eerlijke en duurzame manier.

Het doel van Maxime Cartens is het ontwikkelen van een tijdloze garderobe, die niets te maken heeft met fast fashion of een eindeloze stroom aan nieuwe kledingstukken en collecties. In het aanbod van Teym vind je een parka, een merino-wollen trui, een handtas of rugzak, een tracksuit, een T-shirt en binnenkort ook een schoen. Hoe die schoen eruit zal zien, is nog een verrassing. Maar zeker is dat de ontwerpster er lang over nagedacht heeft en enkel de meest kwalitatieve materialen heeft geselecteerd.