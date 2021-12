Dries en Raf zijn internationaal ronkende namen, maar kende je deze upcoming Belgische labels al? Knack Weekend scande z'n recente modearchief en vond tien jonge merken waarvan je zeker nog zal horen.

In high fashion hebben de Belgen zich meer dan eens bewezen. Daarnaast hebben ook een paar goed draaiende ketens onder onze tricolore. Nog interessanter is de keur aan jonge creatieve onafhankelijke labels die zich de voorbije jaren in de kijker werkten. Deze tien zijn - wat ons betreft - here to stay. Hoog tijd om ze in je (smartphone)geheugen op te slaan.

Pursuit Femmes

Pursuit Femmes © Lalo+Eva

Meteen ook de jongste telg van de tien. Angélique van Gils (gepokt en gemazeld bij Café Costume) en dochters Jill en Joy Van der Heijden maken gepersonaliseerde maatpakken voor vrouwen, luxueus maar betaalbaar.

Collectors Club

Collectors Club © Alexander Popelier

Na jaren ervaring in haar eigen winkels richtte Nele Van Doorslaer samen met zus Veerle een eigen dameslabel op, geïnspireerd door design, hedendaagse kunst en intrigerende vrouwen. De tijdloze collecties maakten intussen naam tot ver buiten de Benelux.

Johny

Johny © -

Na de losse witte hemden met slogans en geborduurde T-shirts onder de naam Johny Be Good zat Ruth Trioen nog steeds met een creatief ei. Dus stortte ze zich op gewaagde maar draagbare silhouetten. Zelf noemt ze Johny 'een antigif voor middelmatigheid'.

Castart

© Castart x Our Sister

Het amper driejarige label Castart van broers Michiel en Dries Somers kreeg er het voorbije jaar met Our Sister een zusterlabel bij. Beide focussen op kleur en textuur, tijdloze stukken, kwaliteitsmaterialen en duurzame productie.

Komrads

© Komrads

De bekende witte of zwart-witte baskets met rode zool kregen een tweede, duurzaam leven. Naast de original hebben ze een lijn in appelleer en weldra ook eentje waar ze ocean waste mee upcyclen. Het Belgische sneakermerk verenigt duurzaamheid, design en kwaliteit.

Peloton de Paris

© Peloton de Paris

Het Mechelse Peloton de Paris startte als fietswinkel/atelier/koffiebar, maar ook hun kleurrijke gelijknamige kledingmerk kreeg al snel hevige supporters. Hun Recon-lijn biedt fietsplunjes op basis van 100% gerecycleerde en al even hoogtechnologische materialen.

HNST

© HNST

De Belgische duurzame denim van HNST wordt zo ontworpen dat de kleding gerecycleerd kan worden en bevat 56% gerecycleerd katoen van oude jeans. Er wordt 76% minder CO2 uitgestoten en twintig keer minder water verbruikt dan bij klassieke jeansproductie.

Kaai

© Kaai

Ine - jarenlang CEO bij Veritas - en Helga - op een topfunctie bij textielgigant Wolford - maken de tassen die ze zelf misten: een praktische zakentas voor vrouwen, zonder aan stijl in te boeten. De minimalistische kwaliteitstassen bleken een gat in de markt.

Howlin'

© Howlin'

Broers Jan en Patrick Olyslager runnen al twaalf jaar hun eigenzinnige breigoedlabel Howlin'. Hun sterkte: kwalitatieve, kleinschalige productie met lokale shetlandwol. Ze brengen artisanaal Schots breigoed op een moderne manier

Meryll Rogge

© Meryll Rogge

Na de Antwerpse Academie ging het via de New Yorkse studio van Marc Jacobs terug naar Antwerpen, waar ze drie jaar Head of Women's Design was bij Dries Van Noten. Sinds de herfst van 2020 maakt ze in de schuur van haar ouderlijk huis eclectische collecties onder haar eigen naam.

