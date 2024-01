Felix Bevernage (31) werkt sinds zeven jaar in het modebedrijf van Nathalie Vleeschouwer (56), dat werd opgericht door haar ouders. ‘Tegen iemand anders zou ik niet zo eerlijk durven te zijn.’

‘De dochter van’

Felix: “Ik groeide letterlijk op tussen de kleren. Toch wilde ik nooit in mijn ouders’ voetsporen treden. Zo hard werken, dat zag ik niet zitten. Maar intussen doe ik het wel, en met heel veel plezier. Ik begrijp mijn ouders nu ook: een creatieve job stopt nooit, maar het is tegelijkertijd het leukste dat er bestaat.

De eerste jaren voelde ik me heel onzeker. Ik was bang om de ‘dochter van’ te zijn en vroeg me af wat ik nog kon toevoegen. Mijn ouders runden het merk al zo goed. Ook tegenover mijn collega’s voelde ik bewijsdrang. Ik wilde niet dat iemand dacht dat ik mijn post ‘gekregen’ had. Intussen werk ik hier zeven jaar en is dat voorbij.

Op mijn visitekaartje staat ‘head of visuals’, maar in een klein bedrijf zoals het onze doet iedereen meerdere jobs. Ik teken de prints, maak de webshop­foto’s, ontwerp de zonnebrillencollectie en sta in voor de creative direction van de campagnes en de etalages. Maar ik ben ook de visagist van de shoots. En toen ik begon, gaf ik het merk een rebranding. Het logo dat mijn vader ooit zelf maakte, gooide ik overboord.

© Aaron Lapeirre

Mijn communicatiestijl is heel open en direct. Subtiele kritiek vang ik niet op. Dat levert soms pittige discussies op. Dan kijken we elkaar de rest van de dag niet meer aan. De volgende dag is dat over. Dan is de kritiek gezakt en zien we het als waardevolle informatie. Daarom vind ik het zo fijn dat mijn moeder mijn baas is. Tegen iemand anders zou ik niet zo eerlijk durven te zijn.

Mijn moeder is zakelijker ingesteld dan ik. Zij tekent haar collectie met de cijfers in haar achterhoofd. Ze denkt dan bijvoorbeeld al aan de haalbaarheid in productie. Dat zou ik nooit kunnen. Cijfers zijn niks voor mij. Mijn broer is daar veel beter in. Wat dat betreft vullen we elkaar goed aan.”

Samen groeien

Nathalie: “De laatste jaren is ons merk ferm gegroeid. Dat is zeker dankzij Felix. Haar bijdrage maakte ons merk sterker. Ze zorgde er ook voor dat de collecties evolueren. Ik teken de collectie nog altijd zelf – ik weet als geen ander wat onze klant wil – maar Felix is wel mijn toetssteen en ze beslist mee in de creatieve richting. Sinds haar komst ontwikkelen we nu onze eigen prints, die zij tekent. Haar bijdrage verjongt ons merk. Dat vertaalde zich in meer winkeliers en meer verkoop.

We hebben niet dezelfde smaak, maar we begrijpen elkaar wel. Aanvankelijk moest ik wennen aan Felix’ directe communicatiestijl, maar nu vind ik het zalig om meteen te weten waar ik aan toe ben. Mijn man en Felix zijn artistieker en creatiever dan ik. Ik kan heel commercieel denken: wie gaat deze rok kopen? De rijkdom van een samenwerking is dat je elkaar versterkt en uitkomt op de plek waar je alleen niet had kunnen raken.

De rijkdom van een samenwerking is dat je elkaar versterkt en uitkomt op de plek waar je alleen niet had kunnen raken.

Op mijn 22ste verliet ik de Antwerpse Mode­academie om mijn eigen label te starten. Dat was zwangerschapsmerk Fragile. Later volgde een modelijn onder mijn eigen naam. Ik run het merk samen met mijn man Jan, die onder meer de winkel­inrichting doet. Ook Felix stopte voortijdig met haar studie grafisch ontwerp om hier te komen werken.

Sinds september zit ook onze zoon Lion in het bedrijf. Samen met Jan kan ik hen nog tien jaar begeleiden. Ik wil hun alle tijd geven om te ontdekken of dit bedrijf iets voor hen is, maar ook voor mijn man en mij, om te kijken of ze echt capabel zijn.”