Het Belgische modehuis opent volgende week een eerste winkel in de Franse modestad. Daar zijn de modeweken nu volop bezig, dus de timing is alvast perfect.

De vestiging in Parijs is een primeur in Frankrijk. Het Belgische luxelabel heeft in totaal zeven fysieke winkels: zes in eigen land en een in Amsterdam. Nu slaat het merk de vleugels uit naar Frankrijk.

Natan is hofleverancier van verschillende koningshuizen. In eigen land trouwde koningin Mathilde in een jurk van het merk en prinses Elisabeth verscheen op haar achttiende verjaardag in een Natan-mantelpakje. Ook in Nederland, Zweden en Luxemburg mag Natan de vorstelijke familie kleden.

Het modelabel werd in 1930 opgericht in Brussel, door Paul Natan, die in 1983 het roer doorgaf aan Edouard Vermeulen. Het merk staat bekend om z'n kleurrijke, minimalistische designs en richt zich op de luxemarkt voor vrouwen.

