Het Belgische merk voor maatwerk Schaap Tailors brengt een collectie limited edition hemden uit in samenwerking met muzikant Bent Van Looy.

Schaap Tailors staat in ons land bekend om hun op maat gemaakte kostuums. Ondernemers Ruben Opheide en Koen van Weverberg willen met hun ontwerpen graag de modern gentleman tot leven brengen. De frontman van Das Pop sprak het merk aan om een op maat gemaakte schilderjas te bestellen, gezien hij zich tegenwoordig met kunst bezighoudt. 'Bent stond op het punt naar buiten te treden met zijn schilderkunst. Het idee om een unieke schilderjas van linnen te maken leek in mijn ogen evident', aldus Van Weverberg. Heel wat kunstenaars maken gebruik van Belgisch linnen voor hun canvassen, waarin het ontwerpersduo een opportuniteit zag. Dit was het startschot van de modieuze samenwerking tussen de drie heren.

Aangezien linnen niet meer weg te denken is uit ieders kleerkast deze zomer, doet Schaap voor deze hemdencollectie beroep op de Belgische vlasweverij Libeco. De gebruikte stof maakt deel uit van de overschotten van een groot Japans merk, waardoor er voor deze samenwerking geen nieuwe stoffen worden vervaardigd. Van Weverberg en Van Looy kozen vier stoffen uit de overschotten bij Libeco voor het creëren van vier maathemden. Elk hemd heeft een naam die verwijst naar een plaats die Van Looy graag bezoekt.

De collectie is beschikbaar vanaf 1 mei op via de sociale mediakanalen en de website van Schaap Tailors. De oplage is zeer gelimiteerd en kost 140 euro per stuk.

UTOQUAI (naar de badplaats aan de Zurichzee) is een elegant hemd met lichte puntkraag en pastelstreepmotief. Draag het in de schaduw, met een petanque-short en katoenen tennisschoenen.

Bent Van Looy in het 'Utoquai' hemd © DamonDeBacker

MEGURO (naar de wijk in Tokio) is een klassiek ivy style button down hemd in bleekgroen luxelinnen. Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan de details, zoals de locker loop achteraan en de nagenoeg perfecte rol van de kraag. De Meguro wordt niet te strak gedragen, een comfortabele metgezel, zowel tijdens een ci- tytrip naar Parijs als achter je schrijftafel.

Bent Van Looy in het 'Meguro' hemd © DamonDeBacker

MEMILLON (naar het cha?teau ten zuiden van Parijs) is een relaxed hemd uit blauw/wit geruit linnen. De kraag is uit e?e?n stuk gemaakt, zonder naden, die een weldadig gevoel van onstpanning in de weg zouden kunnen zitten. Rol op je mouwen, neem een pauze en een cider.

Bent Van Looy in het 'Memillon' hemd © DamonDeBacker

CIENEGA (naar het boulevard in Los Angeles) is een ongedwongen vrijetijdshemd in een boxy jaren 50 stijl. Draag gerust uit de boek, met opgerolde mouwen, als het even kan.

Bent Van Looy in het 'Cienega' hemd © DamonDeBacker

