Er schuilt muziek in kleding. Voor modelabels vraagt de presentatie van hun ontwerpen naast een visuele show of mooie boetiek immers ook om het juiste gevoel wanneer je hun collecties ontdekt. Deze vier Belgische musici verzorgen de sound bij je kleren. 'Lady Gaga kwam me na de show persoonlijk bedanken.'

De broers Stephen en David Dewaele behoeven eigenlijk geen introductie. De muzikanten en producers achter Soulwax en het muzieklabel Deewee zijn een vaste waarde in de modewereld. Zo maakten ze voor Chanels laatste haute-coutureshow een remix van het nummer Odyssée van de Franse dj Sébastien Tellier.

De broers Stephen en David Dewaele behoeven eigenlijk geen introductie. De muzikanten en producers achter Soulwax en het muzieklabel Deewee zijn een vaste waarde in de modewereld. Zo maakten ze voor Chanels laatste haute-coutureshow een remix van het nummer Odyssée van de Franse dj Sébastien Tellier. David: 'Een van de aantrekkelijke factoren aan dergelijke opdrachten is hoe snel alles kan gaan. We hebben de track in een week gemaakt en gelanceerd, terwijl we bijvoorbeeld al een jaar geleden een plaat met Charlotte Adigéry afmaakten, die pas binnenkort gelanceerd wordt. Onze samenwerking met Chanel verloopt al jaren via Michel Gaubert, de musical supervisor voor het Franse huis en ettelijke andere labels. Tachtig procent van de opdrachten die we doen in de modewereld komt door hem.' Stephen: 'We hebben de laatste twee decennia redelijk wat shows gedaan. Ze zijn altijd een groot deel geweest van ons professioneel leven, ook al hebben Dave en ik dat nooit bewust nagestreefd. We zijn erin gerold omdat veel mensen onze muziek sowieso al gebruikten voor hun shows. Alleen als we ons muzikaal in een opdracht kunnen vinden, doen we het. Er zijn ook al heel veel slechte voorstellen gepasseerd.' (lacht)David: 'Sébastien Tellier had ons in het verleden al vaak gevraagd om samen te werken, maar dat was nog nooit gelukt. Het grote voordeel aan werken met Chanel is dat je weet dat alles in orde is en er niet gesnoeid wordt in de muziek. Met Villa Eugénie, het Belgische bedrijf achter de shows van onder meer Chanel, hebben we altijd heel goed samengewerkt. Hetzelfde geldt voor de shows van Dries Van Noten.' Stephen: 'We werken altijd samen met mensen die een zeer precies idee hebben van wat ze willen. Dat geldt zeker voor Dries Van Noten: heeft hij zijn collectie gebaseerd op glamrock, dan vertalen wij dat in de muziek. Een van de projecten waar we het trotst op zijn is toen hij wilde dat we met Heroes van David Bowie aan de slag gingen. Bowie wilde aanvankelijk niet, maar uiteindelijk hebben we toch een aktetas met de masters van het nummer gekregen, waarmee we een versie van twaalf minuten hebben gemaakt. Het mocht maar één keer gebruikt worden, dus alleen de mensen die op de show aanwezig waren hebben het kunnen beleven. Dat was voor ons de holy grail.' David: 'En zo spelen wij twee keer per jaar toerist op de fashion weeks.' (lacht)'Nadat het denimlabel Wrangler me in 2018 had gevraagd om de muziek voor een van hun modeshows te voorzien, ben ik met Cédric Engels ( medeoprichter van Sonhouse, red.) beginnen te praten over hoe ik mijn ervaring als dj kon inzetten bij Sonhouse. Zijn geluidsagentschap maakt de soundtracks voor series en films, draait radiospots en voorziet merken van een geluidsidentiteit. Sonhouse Collection is een aftakking daarvan, met een specifieke focus op mode en lifestyle. Aan de ene kant maken we muziek op maat. Zo voorzagen we juwelenontwerpster Stefanie D'heygere van originele muziek voor een van haar najaarscollecties, evenals het schoenenmerk Morobé. Ontwerpster Virginie Morobé had gevraagd om een meer edgy klank die contrasteert met haar verfijnde designs. We hebben daarom samengewerkt met Brent Vanneste van de metalband Stake en vroegen aan Virginie of zij de vocals wilde inzingen. Tijdens de eerste take was ze nog zenuwachtig, bij de tweede take danste ze al goed mee. Anderzijds voorzien we labels van de juiste klank door gepersonaliseerde playlists. Onlangs hebben we voor Dries Van Noten een digitale radio uitgerold voor zijn verschillende boetieks. Het werd een playlist van meer dan tweeduizend nummers. Hoe de Dries Van Noten-winkels moeten klinken? Dat is de vraag waar we heel secuur mee zijn omgesprongen. Een cruciale filter was alvast dat het tijdloze songs moesten zijn. Samen met Van Notens rechterhand Bache Jespers beluisterden we heel aandachtig duizenden nummers. Het was belangrijk dat ze niet te schreeuwerig klonken, maar ze mochten ook niet te eentonig zijn, ook voor het team van de shop. Dries is onder meer grote fan van Deewee (het label van de broers Dewaele, red.) waarvan we vrijwel het hele repertoire hebben gebruikt. Als dj heb je een eigen stem. Het is belangrijk je eigen smaak en kennis te volgen, maar ook om je horizonten te verbreden. Ik heb mijn muzikaal idealisme mettertijd wel achter mij gelaten. Daardoor kan ik vrijwel elk merk een smoel geven, zelfs als ik de ideale muziek ervoor zelf nooit zou opleggen.' 'Het is aan een Schotse platenmaatschappij dat ik mijn connectie met Christopher Kane te danken heb. David Bailey Ross, manager van het label, had me in 2004 gevraagd of ik een plaat bij hen wilde uitbrengen. Toen hij later ging werken voor Kane, heeft hij zijn artiesten opnieuw ingezet in zijn netwerk. Hij belde me omdat ze muziek nodig hadden voor Christophers tweede show nadat hij was afgestudeerd. Zijn afstudeercollectie aan Central Saint Martins was goed onthaald en hij voelde de druk om met een sterke presentatie de modewereld in te springen. Sindsdien heb ik voor elke show de muziek verzorgd. Soms zie ik de nieuwe collectie pas op de dag zelf. Om de muziek te schrijven heb ik op zich niet meer nodig dan het idee erachter. Dan vertelt Christopher me wat zijn inspiratiebron was of welke indrukken hij probeert weer te geven en ga ik daarmee aan de slag. In 2018 was dat bijvoorbeeld niet meer dan de woorden ' More joy'. Door die slogan ook in de muziek als een sample te verwerken, resoneerde de boodschap heel erg bij het publiek. Als sound designer ga je op zoek naar de magie achter een collectie. Een modeshow of digitale presentatie is een collectief creatief proces. Zie het als een film: je kunt de soundtrack er los van zien, maar de muziek werkt nog steeds het best in combinatie met het geheel. Ik verkies het om zelf muziek te maken, maar soms schrijft de creatieve briefing anders voor. Zo herinner ik me een show voor Versace waarbij Donatella me de opdracht gaf om enkel te werken met het repertoire van Lady Gaga, de vipgaste van de show. Na de show kwam Gaga me bedanken: 'Thank you for not fucking up my music.' (lacht) Missie geslaagd, zeker? Of er nog labels zijn waarmee ik zou willen samenwerken? Er zijn meer mensen welkom bij mij dan ze denken. Een paar Belgen zou alleszins leuk zijn, gek genoeg heb ik mijn publiek tot nu toe vooral in het buitenland gevonden. Voor Christopher Kane werk ik momenteel aan de muziek voor zijn zomercollectie die in april wordt gelanceerd. Er komt hier net een e-mail binnen, zie ik. Some notes on the show. Mijn job roept me, sorry.' (knipoogt)