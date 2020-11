Amsterdam heeft er een nieuw erkend museum voor duurzame mode bij.

In Nederland is het Amsterdams museum Fashion for Good Experience officieel benoemd als museum. Het interactieve museum zet vooral in op duurzame mode en werd eindelijk opgenomen in het Museumregister. Op die manier toont het aan dat het voldoet aan dezelfde normen als andere grote musea in Nederland.

Albert Brenninkmeijer, de nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Fashion for Good in het persbericht: 'We zijn ontzettend trots te mogen delen dat we nu officieel geregistreerd staan in het Museumregister. Het museum is een unieke, interactieve plek voor duurzame mode en dat onze educatieve collectie rondom innovaties hiermee ook meer erkenning krijgt, vinden we natuurlijk een fantastische ontwikkeling!'

Voorlopig valt het museum enkel digitaal te bezoeken. Tickets daarvoor vind je op de website.

