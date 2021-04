Het Belgische label Mosaert brengt een nieuwe uniseks capsulecollectie op de markt. Opvallend: hiervoor slaan ze de handen in elkaar met de autowereld.

Mosaert, het gegeerde kledinglabel van Stromae (Paul Van Haver) en diens partner Coralie Barbier, heeft een nieuwe capsulecollectie gelanceerd die uit meer dan enkel kleding bestaat. Naast joggers, sweaters en T-shirts komt er ook een elektrische MINI uit die bedrukt is met hetzelfde tartan-motief als de kleding.

'Toen MINI ons vroeg om samen te werken, waren we in eerste instantie erg verrast. Maar het is een iconisch merk met zo'n rijke geschiedenis dat we meteen enthousiast waren', klinkt het bij Coralie Barbier in een persbericht. Het duo achter het merk voelde zich creatief uitgedaagd en ook het feit dat het om een elektrische MINI gaat is geen toeval. 'We willen dat de consument stilstaat bij hun impact en hun manier van leven op het milieu', klinkt het.

Als merk draagt Mosaert sociale en ecologische verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. De stukken uit de collectie zijn allemaal geproduceerd in Europa met 100% gerecycleerde en/of biologische materialen. Daarnaast zijn ze slechts verkrijgbaar in beperkte hoeveelheden, want ook dat is deel van hun ecologische aanpak.

De capsulecollectie is te koop via de webshop van Mosaert. Er worden 400 MINI x Moseart-wagens gemaakt, die te verkrijgen zijn in België, Luxemburg, Zwitserland, Lichtenstein, Monaco en Frankrijk.

