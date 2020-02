Jonathan Anderson kan maar geen genoeg krijgen van samenwerkingen en Moncler denkt er net hetzelfde over: dat het luxueuze jassenmerk de Ierse ontwerpen binnenhaalt voor hun 'Genius'-project is dan ook geen verrassing. Daarnaast brengen ze ook Rimowa en Mate.bike aan boord.

Het samenwerkingsproject 'Moncler Genius' is sinds 2018 het geesteskind van CEO Remo Ruffini. Zonder rekening te houden met de modekalender brengt hij samen met verschillende ontwerpers collecties op de markt die het DNA van het jassenmerk herinterpreteren. Het motto voor dit project is 'One House, Different Voices.'

Ook Jonathan Anderson, ontwerper van JW Anderson en Loewe, mag nu zijn eigen stempel drukken op het luxueuze outdoormerk. Samenwerken is hem niet vreemd. Eerder ging hij al in zee met Topshop, Versus Versace, Converse en Uniqlo. 'Ik zei meteen ja op deze uitdaging. Ik wilde terugkijken op dingen die ik heb gedaan en ze in een 'puffer'-vorm gieten. Er waren zoveel momenten waarop ik deze look wilde gebruiken, maar het is heel moeilijk om het goed te doen. Voor de collab heb ik gewerkt rond het idee van een opblaasbaar archief. We hebben een deel van de collectie gebaseerd op vormen die we al eerder gebruikten tijdens collecties en hebben die een puffer-versie gegeven,' klinkt het bij Anderson.

Club van genieën

Voor Moncler is het niet de eerste keer dat er wordt gekozen voor een ontwerper van de Britse Eilanden. Zo mochten de Ierse Simone Rocha en de Brit Richard Quinn al lid worden van het geniale clubje van het Italiaanse merk en zijn zij ook van de partij voor de 2020-editie. Daarnaast tekenen de volgende namen opnieuw present: Sergio Zambon en Veronica Leoni voor Moncler 1952, Sandro Mandrino voor Moncler Grenoble, Craig Green, Matthew Williams van 1017 ALYX 9SM en Hiroshi Fujiwara van Fragment.

Moncler kondigde aan dat naast Jonathan Anderson ook bagagemerk Rimowa en het Deense elektrische fietsenbedrijf Mate.bike aan de line-up van het Genius-project worden toegevoegd. Het is de eerste keer dat ze naast modeontwerpers ook twee andere lifestylemerken uitnodigen voor een collab. Op 19 februari stelt Moncler de samenwerkingen voor in Milaan tijdens een openbaar event. Volgens Ruffini kregen voor deze Genius-samenwerking niet alleen de ontwerpers en leiders van de merken een stem, maar ook de consumenten. De nadruk zal liggen op verrassing en innovatie.

