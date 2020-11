Vorige week besliste de regering dat niet-essentiële winkels nog tot 13 december de deuren moeten sluiten. Mode Unie pleit voor een versoepeling vanaf 1 december. 'Door verkoop op afspraak toe te staan kunnen we consumenten spreiden en geven we ondernemers de nodige ademruimte', klinkt het.

De tweede verplichte sluiting is voor veel modewinkels een zware opdoffer. De winkelrekken hangen vol met een gigantische stock winteritems die nu moeilijk verkocht geraakt. Mode Unie, de organisatie die de belangen van zelfstandige mode-ondernemers verdedigt, ijvert voor een versoepeling van de maatregelen vanaf 1 december, in afwachting van de volledige heropening op 13 december.

Drukte vermijden

'Op deze manier kunnen consumenten een volledige maand gespreid komen winkelen en vermijden we een volkstoeloop en de daarbij horende gezondheidsrisico's. Tevens geven we de broodnodige ademruimte aan ondernemers om hun goederen een volle maand aan normale marge te kunnen verkopen', aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

Het verplicht sluiten van modewinkels tot 13 december zorgt volgens Mode Unie voor een dubbel probleem: 'De heropening van modewinkels valt dan midden december, net voor de Kerst- en eindejaarsdagen. Dan zullen heel wat consumenten blij zijn dat er terug beleving is in steden en gemeenten en zullen ze bovendien nog fysiek pakjes willen shoppen. Dit zal mogelijk leiden tot taferelen zoals we afgelopen zaterdag zagen: een overrompeling in winkelstraten. In het kader van volksgezondheid moet dit ten allen tijde vermeden worden', klinkt het.

Financieel bloedbad vermijden

'Anderzijds missen modewinkels dan de cruciale verkoopweken in het winterseizoen en, indien de solden starten op 2 januari, hebben zij slechts twee weken om nog aan volle marge te verkopen voor de start van de wintersolden. Een situatie die er toe zal leiden dat de grote stockvoorraad in modewinkels blijft liggen en dat veel ondernemers in de sector in zware financiële problemen komen en mogelijk kopje onder gaan', aldus Delanghe.

'Het feit dat klanten bestelde goederen mogen afhalen aan de winkel is een kleine opsteker, maar leidt in de realiteit in de verste verte niet tot de verkoop die nodig is om het seizoen te redden. Sowieso sluiten we, net als het zomerseizoen, ook het winterseizoen opnieuw af met rode cijfers. Daar valt door de verplichte sluiting niets meer aan te veranderen. Of de cijfers in de modesector rood of donkerrood zullen kleuren, dáár kan door de overheid wel nog wat aan veranderd worden', besluit Delanghe.

