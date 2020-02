Ook in Italië groeit de vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus en worden er maatregelen getroffen. Omdat er tijdens een modeshow heel veel mensen samen op één plaats samenkomen, zal het defilé van Giorgio Armani in Milaan niet doorgaan.

Italië is het Europese land met de meeste COVID-19-besmettingen. Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg.

Ook in de modesector heeft de dreiging van het coronavirus grote gevolgen. Zo waren er al verschillende Chinese ontwerpers die niet naar Europa reisden voor de modeweken en sloten heel wat modehuizen tijdelijk hun winkels in China.

Voor Milan Fashion Week betekent het virus dat Ricostru, Angel Chen en Hui niet present tekenden voor de modeweek en ondertussen raakte ook bekend dat Giorgio Armani zijn show heeft gecanceld.

De voorstelling van de nieuwe collectie zal in plaats daarvan achter gesloten deuren plaatsvinden. Er wordt ook een live-stream voorzien, zodat de journalisten en buyers toch een beeld krijgen van de nieuwe najaarscollectie. 'Deze beslissing werd genomen om het welzijn van onze gasten niet in gevaar te brengen,' klonk het via e-mail.

Ook Moncler neemt voorzorgsmaatregelen en stelt de publiekelijke opening van de Moncler Genius-showroom uit.

