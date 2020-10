Na de verplichte sluiting van de horeca kleuren ook de cijfers binnen de modesector opnieuw diep rood. 'De verkoop in de winkels is dramatisch', klinkt het bij Isolde Delanghe van Mode Unie.

Waar de verkoop in september nog gelijkaardig was aan de verkoop van september vorig jaar, ziet sectororganisatie Mode Unie dat het consumentenvertrouwen en bijgevolg ook het aantal klanten in winkels sterk afneemt bij elke afkondiging van strengere maatregelen.

'De verkoop in modewinkels is niet minder dan dramatisch te noemen', aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie in een persbericht. 'Sinds de aankondiging van de verplichte sluiting van de horeca, die maandag inging, is de verkoop in modewinkels gehalveerd. Een bijzonder bittere pil om te slikken na een reeds meer dan moeilijk voorjaar, waarbij modewinkels tijdens de acht beste verkoopweken van het seizoen de deuren moesten sluiten.'

Dat de verplichte sluiting van de horeca een daling in verkoop bij modewinkels teweeg zou brengen, dat wisten modehandelaars op voorhand. Het sluiten van de horeca zorgt ervoor dat de beleving in steden en gemeenten weg is en dat mensen na of tijdens het shoppen niets meer kunnen drinken of zelfs geen toiletbezoek kunnen maken. Modewinkels in steden en in shoppingcentra zijn hierbij het zwaarst getroffen.

Faillissementen vermijden

Het sluiten van de horeca zorgt er ook voor dat er geen uitgaansgelegenheden meer zijn en dat mensen dus ook hier geen nieuwe kledij voor kopen. In combinatie met het feit dat telewerk opnieuw de norm wordt en consumenten ook hierdoor minder zin hebben om nieuwe kledij te shoppen, maakt dat Mode Unie aan de alarmbel trekt.

'Om faillissementen te voorkomen en te vermijden dat opnieuw meer werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet worden omwille van het wegblijven van klanten in winkels en een bijhorende dalende verkoop, vragen we de overheid om de modesector mee te nemen op de lijst van sectoren waarvoor bijkomende steunmaatregelen voorzien worden', aldus Delanghe.

'Onze winkels hebben voor de coronacrisis uitbrak hun wintercollectie al aangekocht met een normale situatie in hun achterhoofd. Deze nieuwe gigantische minderverkoop doet de modesector roepen om een maand langer aan normale marges te kunnen verkopen. Het verschuiven van de wintersolden is dan ook een thema waar we niet langer omheen kunnen', stelt Delanghe.

Wintersolden verschuiven

'Uit een recente enquête van Mode Unie blijkt immers dat 82% van de modehandelaars voorstander is van een verschuiving van de wintersolden. Een ongeziene meerderheid binnen onze modesector.' Modehandelaars moeten alle kansen krijgen om zo lang mogelijk aan een normale marge te kunnen verkopen. Dit is noodzakelijk om het winterseizoen, dat nu wederom sterk onder druk staat, nog enigszins te kunnen redden en faillissementen te vermijden. De wintercollecties werden al later in winkels geleverd en met de terugval in verkoop nu hebben we de verschuiving van de solden van januari naar februari meer dan ooit nodig.

'We hopen dan ook dat politici onze vraag ter harte nemen en de modesector erkennen in het feit dat zij bijzonder zwaar getroffen zijn. Extra steunmaatregelen zijn, samen met het verschuiven van de wintersolden, dan ook een noodzakelijke voorwaarde om ons bloeiend Belgisch modelandschap te laten overleven', besluit Delanghe.

