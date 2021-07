Het heeft wel iets, zo'n collectie parafernalia verzameld uit kitscherige souvenirwinkeltjes. Maar het beste aandenken aan een reis is er toch eentje dat je kan aantrekken. Bij deze authentieke modemerken shop je een stukje heritage van je vakantieland - en jàren aan napret.

Parijs

Wie Le Mont St Michel googlet, komt consequent bij de toeristische trekpleister uit. Doorzetters vinden goed gesneden werkmanjasjes, fel gegeerd op de vintage markt. Het familiebedrijfje begon kleinschalig in 1913 maar groeide tijdens de jaren 20 en 30 uit tot de referentie voor werkkleding voor ambachtslui en boeren in Bretagne en Normandië. Hun 'Genuine Work Jacket' is een legende maar ze werden ook beroemd voor andere stevige stukken. In 1998 werd Le Mont St Michel overgenomen door Alexandre Milan, die er een modern modelabel van maakte zonder de workwear-erfenis overboord te gooien. Hij voegde er zelfs nog de knowhow van zijn grootmoeders breiwerkatelier (Les Tricotages de L'Aa, °1919) aan toe.

Rue Vieille du Temple 96, 75003 Paris, Lemontsaintmichel.fr

Helsingborg

Tretorn, Väla Centrum Helsingborg © iStock

Tretorn begon als rubberfabriek in 1891 en was in oorsprong een puur functioneel merk dat de Zweden (en hun boeren en leger) moest beschermen tegen barre weersomstandigheden. Na de rubberlaarzen kwamen de tennisbal (!) en de iconische tennisschoen, een hit in de sixties. Het merk verenigt intussen functie met design in tijdloze kleding en schoeisel. Je kan de rubberlaarsjes over de hele wereld vinden (onder meer op de kinderafdeling van Arket) maar hun roots én enige winkel bleven in het Zweedse Helsingborg.

Väla Centrum Helsingborg, Marknadsvägen 9, 254 69 Ödåkra-väla, Tretorn.com

Madrid

Casa De Diego © iStock

Waaiers en espadrilles uit Madrid: het klinkt cliché maar als er iets is waar Spanjaarden bedreven in zijn, is het toch wel... waaiers en espadrilles. De referentie voor touwschoenen is Castañer. Rafael Castañer, geboren in 1776, was de eerste espadrillemaker van de familie. In 1927 breidt Luis Castañer het familiebedrijf uit naar een heus atelier. Tijdens de burgeroorlog wordt het bedrijf genationaliseerd - de espadrille was toen voornamelijk soldatenschoeisel. Het commerciële succes dateert van de sixties, wanneer Yves Saint Laurent espadrilles met sleehak besteld bij - intussen - Lorenzo Castañer. Na de wedges volgde een uitbreiding naar leren schoenen. Sinds midden jaren 90 heeft het merk ook eigen winkels, in Madrid en andere Spaanse steden, maar ook Tokyo en Parijs.

Castañer, C/ Claudio Coello, 51 - 28001 Madrid, www.castaner.com

Maar hoe zit het dan met die waaiers? Casa de Diego, pal aan de Madrileense Puerta del Sol, heeft een prachtige winkel vol waaiers die het niveau van souvenir ver overstijgen. Eco-airco met stijl.

Casa de Diego, Puerta Del Sol, 12 - 28013 Madrid, casadediego.info

Lissabon

A Vida Portuguesa © iStock

Portugal heeft geen oud gerenommeerd modehuis, maar wel heel veel artisanale knowhow die nu wordt opgepikt door jonge labels. Toen ondernemer Nuno Henriques zag dat het traditionele mandenvlechten op z'n laatste benen liep, besloot hij het ambacht nieuw leven in te blazen. In 2010 startte hij Toino Abel op, een lijn van rieten koffertjes, Jane Birkin waardig. Het atelier leerde de kunst zij aan zij met de schamele overgebleven oude ambachtslieden. Ze verfijnden intussen de techniek voor een modern ogend artisanaal product.

Bij A Vida Portuguesa vind je een mooi gecureerd aanbod van artisanale Portugese merkjes. Je vindt er de tassen van Toino Abel maar ook de vintage zeepverpakkingen van Claus Porto (°1887).

Toino Abel, onder meer bij A Vida Portuguesa, Rua Anchieta 11, 1200-023 Lisboa, https://www.avidaportuguesa.com, www.toinoabel.com

Typographia is het zeer welgekomen alternatief voor het made-in-Bangladesh-T-shirt uit een random souvenirshop. Het label is gespecialiseerd in het ontwerpen en ambachtelijk bedrukken van T-shirts. Alles gebeurt in Porto, van het bedenken van de visuele mopjes tot de productie van de T-shirts. Ze hebben winkels in Porto, Lissabon en Madrid en liggen in de betere museumshop.

Typographia, Rua Augusta 93, 1100-048 Lisboa, www.typographia.com

Milaan

Prada Galleria Vittorio Emanuele © iStock

In 1913 opent Mario - opa van Miuccia - Prada een lederwarenboetiek in de Milanese Galleria Vittorio Emanuele II. Honderd jaar later is de boetiek uitgegroeid tot een luxehuis, en de winkelpassage toe aan restauratie. In 2014 zet Prada dan ook z'n schouders onder het project, samen met medehuurder Versace. Naast de 'original Prada store' vind je er nog andere Italiaanse modehuizen zoals Max Mara en Armani. De Gucci-boetiek werd in 2016 heropend, inclusief Gucci Cafe waar je taartjes en koffie met het bekende logo kan bestellen. Voor het aperitivo been je beter richting ingang, waar Davide (uitvinder van) Campari in 1915 bar Camparino opende.

Prada Galleria Vittorio Emanuele, P.za del Duomo, 20123 Milano,www.prada.com

Alessandria

Borsalino, Alassandria © iStock

Wat is een vakantie zonder nieuw hoofddeksel tegen de blakende zomerzon? Een andere bewoner van Galleria Vittorio Emanuele is Borsalino. De oorspronkelijke shop uit 1925 ligt echter in het Noord-Italiaanse Alessandria, waar Giuseppe Borsalino in 1857 het merk oprichtte. Het merk kreeg cultstatus dankzij Hollywood, op het hoofd van Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in Casablanca, Marcello Mastroianni in 8 1/2 en Jean Paul Belmondo in Breathless. In de seventies is 'Borsalino' zelfs de titel van een film met Alain Delon en Belmondo. Giuseppes atelier in Cento Cannoni is nu het Borsalino-museum. De hoeden worden wel nog altijd met de hand gemaakt in Alessandria.

Corso Roma 20, 15121 Alessandria, www.borsalino.com

Venetië

Custom made Diadora © iStock

De vintage ogende Diadora-sneakers zijn ook bij ons populair. Het Venetiaanse sportlabel startte in 1948 eigenlijk met een paar ambachtelijke bergbottines. In de seventies maakte het met succes een transfer naar het voetbal - dankzij Juventus-legende en stijlicoon Roberto Bettega - en vervolgens naar andere sporttakken, onder meer dankzij tennisster Bjorn Borg. Tegen de jaren 80 was Diadora overal. De vintage stijl is een constante, het ambacht heeft intussen plaatsgemaakt voor technologische innovatie.

Onder meer bij sneakershop Kubo, San Polo 1049, 30125 Venezia, www.diadora.com

Ca' Macana © iStock

De wegen - of beter kanalen - van Venetië zijn geplaveid met carnavalsmaskers. Artisanale, eigen productie is eerder zeldzaam. Ca' Macana is echter een gerespecteerd adresje waar je ook terecht kan voor een eigen ontwerp of workshop. Goedgekeurd door wijlen Stanley Kubrick die er de maskers voor Eyes Wide Shut haalde.

Ca' Macana, Calle delle Botteghe, Dorsoduro, 3215, 30123 Venezia, www.camacana.com

Londen

Liberty London © iStock

De beruchte Liberty bloemetjesprint hoeft geen introductie maar sla het gelijknamige warenhuis toch maar niet over als je in de buurt bent. Oprichter Arthur Lasenby Liberty bracht vanaf 1875 stoffen en objecten van over de hele wereld samen, spot-on in een samenleving die op dat moment geobsedeerd was door de Oriënt. De winkel was zo invloedrijk dat de art nouveau in Italië 'Liberty Style' werd gedoopt. Vandaag liggen er toonaangevende ontwerpers in de rekken maar de eigen collectie is nog steeds erg belangrijk. De handgeschilderde prints worden ontworpen in de Liberty-studio, met een archief van meer dan 45 000 stalen.

Liberty London, Regent Street, Carnaby, London W1B 5AH, https://www.libertylondon.com

Groot-Brittannië kan uitpakken met heel wat beroemde merken die ook bij ons courant verkrijgbaar zijn. Sunspel is een misschien iets minder ronkende naam in onze contreien. De start valt ongeveer gelijk met de Industriële Revolutie, in 1860. Oprichter Thomas Hill beoogde eenvoudige stukken van mooie materialen (hij produceerde de eerste T-shirts) en dat is waar het merk nog steeds voor staat. In 1947 creëerde Sunspel buzz met de introductie van de eerste boxershorts buiten de V.S. De boxer van Nick Kamen onder z'n Levi's in de beroemde wasserette-spot? Jawel! En de polo van James Bond in Casino Royale? Juist.

Sunspel, onder meer 13-15 Chiltern Street, London W1U 7PG, www.sunspel.com

Tokyo

Onitsuka Tiger © iStock

Onitsuka Tiger is de voorloper van sneakerlabel Asics en maakte al sportschoenen in 1949. Het Mexico 66-model - een experimentje in de aanloop naar de Olympische Spelen van 1968 - introduceerde de bekende Asics-lijntjes en werd wereldberoemd aan de voeten van Uma Thurman in Kill Bill. De Nippon Made-serie is de ambachtelijke lijn van Japanse makelij. Deze heeft een eigen shop in Tokio, vlak naast de grootste Onitsuka Tiger-flagship van het land. Ga vooral op zoek naar limited editions die enkel in Japan te krijgen zijn.

Onitsuka Tiger Omotesando Store, 4 Chome-24-14 Jingumae, Shibuya City, Tokyo 150-0001, Japan, www.onitsukatiger.com

New York

De originele Moscot store anno 1977 © iStock

Geen beter excuus dan vakantie om (nog) een zonnebril aan je collectie toe te voegen. In New York moet je dan bij Moscot zijn. De kwaliteitsmonturen worden lokaal ontworpen en met de hand gemaakt. Oost Europeaan Hyman Moscot belandde in 1899 aan de Lower East Side van Manhattan. Aanvankelijk verkocht hij er kant-en-klare brillen vanuit een handkar op Orchard Street. Later evolueerde dat naar een winkel verderop. Toen zijn zoon het overnam in 1925 kreeg Moscot een vaste stek op Orchard Street 118. Het iconische pand werd verkocht In 2013, de intussen vijfde generatie verhuisde de inboedel vervolgens naar nummer 108.

Moscot Lower East Side Shop, 108 Orchard St, New York, NY 10002, moscot.com

Carhartt workwear © iStock

Carhartt is tot op vandaag de kleermaker van de arbeider in Amerika. Het bedrijf werd opgericht in Detroit in 1889 door Hamilton Carhartt en is nog steeds eigendom van de familie. De workwear kreeg cultstatus en was bijzonder populair bij de skate- en BMX-scene in de eighties. Een Duits team uit de jeanssector zag er dan ook brood in om het merk naar de Europese markt te brengen. In 1989 kregen ze toestemming om de authentieke werkkledij hier te verkopen, in 1994 mochten ze een eigen streetwearlijn uitbrengen onder de naam Carhartt WIP. Die collectie ligt vandaag nog steeds bij ons in de winkel. In Amerika kan je voor een echte Carhartt-werkplunje zelfs bij Walmart terecht maar speuren naar een uniek stuk in een van de New Yorkse vintage stores is natuurlijk nog leuker.

www.carhartt.com

Wie Le Mont St Michel googlet, komt consequent bij de toeristische trekpleister uit. Doorzetters vinden goed gesneden werkmanjasjes, fel gegeerd op de vintage markt. Het familiebedrijfje begon kleinschalig in 1913 maar groeide tijdens de jaren 20 en 30 uit tot de referentie voor werkkleding voor ambachtslui en boeren in Bretagne en Normandië. Hun 'Genuine Work Jacket' is een legende maar ze werden ook beroemd voor andere stevige stukken. In 1998 werd Le Mont St Michel overgenomen door Alexandre Milan, die er een modern modelabel van maakte zonder de workwear-erfenis overboord te gooien. Hij voegde er zelfs nog de knowhow van zijn grootmoeders breiwerkatelier (Les Tricotages de L'Aa, °1919) aan toe. Rue Vieille du Temple 96, 75003 Paris, Lemontsaintmichel.frTretorn begon als rubberfabriek in 1891 en was in oorsprong een puur functioneel merk dat de Zweden (en hun boeren en leger) moest beschermen tegen barre weersomstandigheden. Na de rubberlaarzen kwamen de tennisbal (!) en de iconische tennisschoen, een hit in de sixties. Het merk verenigt intussen functie met design in tijdloze kleding en schoeisel. Je kan de rubberlaarsjes over de hele wereld vinden (onder meer op de kinderafdeling van Arket) maar hun roots én enige winkel bleven in het Zweedse Helsingborg.Väla Centrum Helsingborg, Marknadsvägen 9, 254 69 Ödåkra-väla, Tretorn.comWaaiers en espadrilles uit Madrid: het klinkt cliché maar als er iets is waar Spanjaarden bedreven in zijn, is het toch wel... waaiers en espadrilles. De referentie voor touwschoenen is Castañer. Rafael Castañer, geboren in 1776, was de eerste espadrillemaker van de familie. In 1927 breidt Luis Castañer het familiebedrijf uit naar een heus atelier. Tijdens de burgeroorlog wordt het bedrijf genationaliseerd - de espadrille was toen voornamelijk soldatenschoeisel. Het commerciële succes dateert van de sixties, wanneer Yves Saint Laurent espadrilles met sleehak besteld bij - intussen - Lorenzo Castañer. Na de wedges volgde een uitbreiding naar leren schoenen. Sinds midden jaren 90 heeft het merk ook eigen winkels, in Madrid en andere Spaanse steden, maar ook Tokyo en Parijs.Castañer, C/ Claudio Coello, 51 - 28001 Madrid, www.castaner.comMaar hoe zit het dan met die waaiers? Casa de Diego, pal aan de Madrileense Puerta del Sol, heeft een prachtige winkel vol waaiers die het niveau van souvenir ver overstijgen. Eco-airco met stijl.Casa de Diego, Puerta Del Sol, 12 - 28013 Madrid, casadediego.infoPortugal heeft geen oud gerenommeerd modehuis, maar wel heel veel artisanale knowhow die nu wordt opgepikt door jonge labels. Toen ondernemer Nuno Henriques zag dat het traditionele mandenvlechten op z'n laatste benen liep, besloot hij het ambacht nieuw leven in te blazen. In 2010 startte hij Toino Abel op, een lijn van rieten koffertjes, Jane Birkin waardig. Het atelier leerde de kunst zij aan zij met de schamele overgebleven oude ambachtslieden. Ze verfijnden intussen de techniek voor een modern ogend artisanaal product.Bij A Vida Portuguesa vind je een mooi gecureerd aanbod van artisanale Portugese merkjes. Je vindt er de tassen van Toino Abel maar ook de vintage zeepverpakkingen van Claus Porto (°1887). Toino Abel, onder meer bij A Vida Portuguesa, Rua Anchieta 11, 1200-023 Lisboa, https://www.avidaportuguesa.com, www.toinoabel.comTypographia is het zeer welgekomen alternatief voor het made-in-Bangladesh-T-shirt uit een random souvenirshop. Het label is gespecialiseerd in het ontwerpen en ambachtelijk bedrukken van T-shirts. Alles gebeurt in Porto, van het bedenken van de visuele mopjes tot de productie van de T-shirts. Ze hebben winkels in Porto, Lissabon en Madrid en liggen in de betere museumshop.Typographia, Rua Augusta 93, 1100-048 Lisboa, www.typographia.comIn 1913 opent Mario - opa van Miuccia - Prada een lederwarenboetiek in de Milanese Galleria Vittorio Emanuele II. Honderd jaar later is de boetiek uitgegroeid tot een luxehuis, en de winkelpassage toe aan restauratie. In 2014 zet Prada dan ook z'n schouders onder het project, samen met medehuurder Versace. Naast de 'original Prada store' vind je er nog andere Italiaanse modehuizen zoals Max Mara en Armani. De Gucci-boetiek werd in 2016 heropend, inclusief Gucci Cafe waar je taartjes en koffie met het bekende logo kan bestellen. Voor het aperitivo been je beter richting ingang, waar Davide (uitvinder van) Campari in 1915 bar Camparino opende. Prada Galleria Vittorio Emanuele, P.za del Duomo, 20123 Milano,www.prada.comWat is een vakantie zonder nieuw hoofddeksel tegen de blakende zomerzon? Een andere bewoner van Galleria Vittorio Emanuele is Borsalino. De oorspronkelijke shop uit 1925 ligt echter in het Noord-Italiaanse Alessandria, waar Giuseppe Borsalino in 1857 het merk oprichtte. Het merk kreeg cultstatus dankzij Hollywood, op het hoofd van Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in Casablanca, Marcello Mastroianni in 8 1/2 en Jean Paul Belmondo in Breathless. In de seventies is 'Borsalino' zelfs de titel van een film met Alain Delon en Belmondo. Giuseppes atelier in Cento Cannoni is nu het Borsalino-museum. De hoeden worden wel nog altijd met de hand gemaakt in Alessandria.Corso Roma 20, 15121 Alessandria, www.borsalino.comDe vintage ogende Diadora-sneakers zijn ook bij ons populair. Het Venetiaanse sportlabel startte in 1948 eigenlijk met een paar ambachtelijke bergbottines. In de seventies maakte het met succes een transfer naar het voetbal - dankzij Juventus-legende en stijlicoon Roberto Bettega - en vervolgens naar andere sporttakken, onder meer dankzij tennisster Bjorn Borg. Tegen de jaren 80 was Diadora overal. De vintage stijl is een constante, het ambacht heeft intussen plaatsgemaakt voor technologische innovatie.Onder meer bij sneakershop Kubo, San Polo 1049, 30125 Venezia, www.diadora.comDe wegen - of beter kanalen - van Venetië zijn geplaveid met carnavalsmaskers. Artisanale, eigen productie is eerder zeldzaam. Ca' Macana is echter een gerespecteerd adresje waar je ook terecht kan voor een eigen ontwerp of workshop. Goedgekeurd door wijlen Stanley Kubrick die er de maskers voor Eyes Wide Shut haalde. Ca' Macana, Calle delle Botteghe, Dorsoduro, 3215, 30123 Venezia, www.camacana.comDe beruchte Liberty bloemetjesprint hoeft geen introductie maar sla het gelijknamige warenhuis toch maar niet over als je in de buurt bent. Oprichter Arthur Lasenby Liberty bracht vanaf 1875 stoffen en objecten van over de hele wereld samen, spot-on in een samenleving die op dat moment geobsedeerd was door de Oriënt. De winkel was zo invloedrijk dat de art nouveau in Italië 'Liberty Style' werd gedoopt. Vandaag liggen er toonaangevende ontwerpers in de rekken maar de eigen collectie is nog steeds erg belangrijk. De handgeschilderde prints worden ontworpen in de Liberty-studio, met een archief van meer dan 45 000 stalen.Liberty London, Regent Street, Carnaby, London W1B 5AH, https://www.libertylondon.comGroot-Brittannië kan uitpakken met heel wat beroemde merken die ook bij ons courant verkrijgbaar zijn. Sunspel is een misschien iets minder ronkende naam in onze contreien. De start valt ongeveer gelijk met de Industriële Revolutie, in 1860. Oprichter Thomas Hill beoogde eenvoudige stukken van mooie materialen (hij produceerde de eerste T-shirts) en dat is waar het merk nog steeds voor staat. In 1947 creëerde Sunspel buzz met de introductie van de eerste boxershorts buiten de V.S. De boxer van Nick Kamen onder z'n Levi's in de beroemde wasserette-spot? Jawel! En de polo van James Bond in Casino Royale? Juist.Sunspel, onder meer 13-15 Chiltern Street, London W1U 7PG, www.sunspel.comOnitsuka Tiger is de voorloper van sneakerlabel Asics en maakte al sportschoenen in 1949. Het Mexico 66-model - een experimentje in de aanloop naar de Olympische Spelen van 1968 - introduceerde de bekende Asics-lijntjes en werd wereldberoemd aan de voeten van Uma Thurman in Kill Bill. De Nippon Made-serie is de ambachtelijke lijn van Japanse makelij. Deze heeft een eigen shop in Tokio, vlak naast de grootste Onitsuka Tiger-flagship van het land. Ga vooral op zoek naar limited editions die enkel in Japan te krijgen zijn.Onitsuka Tiger Omotesando Store, 4 Chome-24-14 Jingumae, Shibuya City, Tokyo 150-0001, Japan, www.onitsukatiger.comGeen beter excuus dan vakantie om (nog) een zonnebril aan je collectie toe te voegen. In New York moet je dan bij Moscot zijn. De kwaliteitsmonturen worden lokaal ontworpen en met de hand gemaakt. Oost Europeaan Hyman Moscot belandde in 1899 aan de Lower East Side van Manhattan. Aanvankelijk verkocht hij er kant-en-klare brillen vanuit een handkar op Orchard Street. Later evolueerde dat naar een winkel verderop. Toen zijn zoon het overnam in 1925 kreeg Moscot een vaste stek op Orchard Street 118. Het iconische pand werd verkocht In 2013, de intussen vijfde generatie verhuisde de inboedel vervolgens naar nummer 108. Moscot Lower East Side Shop, 108 Orchard St, New York, NY 10002, moscot.comCarhartt is tot op vandaag de kleermaker van de arbeider in Amerika. Het bedrijf werd opgericht in Detroit in 1889 door Hamilton Carhartt en is nog steeds eigendom van de familie. De workwear kreeg cultstatus en was bijzonder populair bij de skate- en BMX-scene in de eighties. Een Duits team uit de jeanssector zag er dan ook brood in om het merk naar de Europese markt te brengen. In 1989 kregen ze toestemming om de authentieke werkkledij hier te verkopen, in 1994 mochten ze een eigen streetwearlijn uitbrengen onder de naam Carhartt WIP. Die collectie ligt vandaag nog steeds bij ons in de winkel. In Amerika kan je voor een echte Carhartt-werkplunje zelfs bij Walmart terecht maar speuren naar een uniek stuk in een van de New Yorkse vintage stores is natuurlijk nog leuker.www.carhartt.com