De Franse modeontwerper Thierry Mugler is zondag op 73-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft zijn agent Jean-Baptiste Rougeot aan het Franse persagentschap AFP gemeld.

'Met grote droefheid moeten we het overlijden melden van de heer Manfred Thierry Mugler (...). Moge zijn ziel in vrede rusten', luidt het in een verklaring op de sociale netwerkkanalen van de ontwerper.

De ontwerper en couturier richtte in de jaren 1970 zijn eigen prêt-à-portermerk op en lanceerde ook een parfumlijn. Zijn invloed was vooral groot op de mode van de jaren 1980.

Dat heeft zijn agent Jean-Baptiste Rougeot aan het Franse persagentschap AFP gemeld.'Met grote droefheid moeten we het overlijden melden van de heer Manfred Thierry Mugler (...). Moge zijn ziel in vrede rusten', luidt het in een verklaring op de sociale netwerkkanalen van de ontwerper. De ontwerper en couturier richtte in de jaren 1970 zijn eigen prêt-à-portermerk op en lanceerde ook een parfumlijn. Zijn invloed was vooral groot op de mode van de jaren 1980.