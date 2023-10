Modeontwerper Kris Van Assche neemt zijn werk onder de loep in nieuw boek: ‘Hoe hard een breuk op menselijk vlak soms ook was, creatief gezien kwam er altijd enorm veel uit voort’

Met Kris Van Assche: 55 Collections blikt een van ’s lands meest invloedrijke modeontwerpers terug op zijn werk als creatief directeur van Dior Homme, Berluti en zijn eigen label, en op de stormachtige ontwikkeling van de mannenmode.

Na je vertrek bij Berluti in juli 2021 maakte je geen geheim van je behoefte om andere dingen te doen. Vanwaar dit boek?

“In de mode ben je maar zo goed als je volgende show – terugblikken is dus niet iets dat ik vaak deed. Toch vond ik het na Berluti leuk om wat afstand te nemen van de mode en alles op een rijtje te zetten. Daarvoor was daar nooit tijd voor, want ik had sinds 1998, het jaar waarin ik Hedi Slimane ging assisteren, onafgebroken op een hels ritme geleefd. Voor mij kwam Lannoos voorstel om een boek te maken dus als geroepen. Daarnaast heb ik zelf een gigantische verzameling boeken over modehuizen, ontwerpers en fotografen – dan is het fijn om je eigen werk net zo goed te documenteren.”

Het boek focust op je collecties en hoe ze tot stand kwamen, niet zozeer op jou of je eigen beleving van de modewereld.

“Het laatste wat ik wilde, was een autobiografie schrijven, daar ben ik nog lang niet aan toe. Wel wilde ik het creatieve proces toelichten, het onderwerp dat me zelf het meest boeit in modeboeken. Daarbij is er veel ruimte voor prachtig beeldmateriaal en mijn samenwerkingen met andere creatieve geesten, maar ook voor de herinneringen van anderen, zoals make-up artist Peter Philips, voormalig Dior-bons Sidney Toledano en mijn vader. Als lezer krijg je dus heel veel tekst en uitleg, zeker voor een modeboek.”

Leverde de research je nieuwe inzichten op?

“Ik werkte bij mijn eigen label, Dior en Berluti telkens in zo’n andere context dat ik me bij momenten afvroeg wie ik zelf dan was. Dit boek heeft me doen beseffen dat er wel degelijk een rode draad door mijn werk loopt, en dat elke collectie naar de volgende leidde. Hoe hard een breuk op menselijk vlak soms ook was, creatief gezien kwam er altijd enorm veel uit voort.”

Je was tot begin deze zomer als mentor verbonden aan de Italiaanse modeopleiding Polimoda. Kriebelt het om weer actief te zijn als modeontwerper?

“Uiteraard. Hoe sneller, hoe liever. Maar mijn 25 jaar ervaring heeft me ook geleerd op welke manier ik dat het best doe. Wanneer een voorstel wankel op de benen staat, voel ik dat meteen aan. Op dit moment is er dus geen concreet project, maar in de modewereld kan het snel gaan – voor hetzelfde geld begint het tweede hoofdstuk van mijn carrière morgen.”



