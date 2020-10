De Japanse modeontwerp Kenzo Takada is overleden aan het coronavirus. Dat meldt een woordvoerder aan het Franse persagentschap AFP. De ontwerper veroverde de wereld met zijn kledinglabel Kenzo, dat bekendstaat om z'n typische tijgerprints en gewaagde kleurencombinaties.

De ontwerper is op 81-jarige leeftijd overleden in Parijs, de stad waar hij zowat zijn hele carrière woonde en werkte. De laatste jaren was hij echter niet meer aan de slag bij zijn eigen merk. Kenzo is een van de eerste Japanse ontwerpers die erin slaagde om in de Franse hoofdstad een modedoorbraak te forceren. Tot op vandaag geldt hij als een van de bekendste Japanse modefiguren.

Kenzo Takada is in 1939 geboren in de buurt van Osaka. In 1965 trok de bezieler van het modemerk Kenzo per boot in Marseille. Van daaruit belandde hijin Parijs, waar hij oorspronkelijk van plan was om maar korte tijd te blijven. Hij is er nooit meer vertrokken. In 1970 debuteerde hij er met zijn eerste collectie. Enkele jaren later richte hij ook zijn eigen kledingmerk op, Kenzo, dat meteen als zoete broodjes verkocht. Later volgde er ook een parfumlijn.

In de jaren 90 verkocht de ontwerper zijn merk door aan LVMH, niet veel later verliet hij zijn eigen modehuis en concentreerde zich op de kunst. Op zondag 4 oktober is Kenzo overleden op een corona-afdeling van een ziekenhuis in Parijs, waar nu de modeweken volop bezig zijn.

