Modemerken gebruiken steeds vaker Instagram in hun storytelling. Zo ook het label Jacquemus.

Jacquemus slaagt er met glans in om de likes te verzilveren die het oogst door zijn Provençaalse roots uit te spelen. De omzet groeide naar 10 miljoen euro (wellicht 20 in 2019), het aantal volgers tot meer dan 1,3 miljoen in tien jaar tijd. Die verjaardag werd gevierd met een zonovergoten show in een Zuid-Frans lavendelveld (de plaats is zo picture perfect dat bordjes automobilisten attent maken op mogelijke influencers op de weg) waarvan de video's tot 626.000 likes opleverden. Die fans zijn jong...