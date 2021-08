Het Scandinavische modemerk Ganni heeft een samenwerking gelanceerd met het online tweedehandsplatform Vestiaire Collective. Samen met enkele mode-influencers tonen ze hoe nieuw en oud perfect gemixt kunnen worden.

Onder de noemer 'Old + New = Now' promoten het Deense merk Ganni en Vestiaire Collective de combinatie van tweedehandskleding met nieuwe stuks. De Deense 'Ganni Girls' Caroline Bille Brahe, Chili Dia, muzikante Flame Faire en Christine Sofie geven in deze campagne tips over hoe zij vintage stylen met nieuwere kledingstukken. Ook werd er een selectie preloved Ganni-stuks toegevoegd aan het tweedehands platform.

'Ik heb vintage altijd een warm hart toegedragen. Het houdt in dat kleding voor altijd gekoesterd wordt en geeft iedereen de vrijheid om z'n eigen stijl uit te drukken. Het zorgt er ook voor dat we onze garderobe kunnen heruitvinden op een circulaire manier,' licht Ditte Reffstrup, creatief directeur van Ganni, toe.

Het modelabel Ganni speelt met deze samenwerking in op de groei van online tweedehandsinitiatieven en de nood om de modewereld te verduurzamen. Kleding een tweede leven geven door tweedehands te kopen en verkopen kan inderdaad bijdragen aan een meer ecologische manier van mode consumeren.

Er zijn wel enkele aandachtpuntjes voor wie z'n ecologische voetafdruk hiermee wil verkleinen: kijk goed naar het land van herkomst van je pakketje, vraag de afmetingen zodat je niet voor verrassingen komt te staan en laat je niet verleiden tot impulsaankopen omdat het tweedehands of goedkoper is. Lees meer over dit thema in ons artikel 'Hoe duurzaam zijn tweedehands kledingplatforms als Vinted nu echt?'.

Meer info over de samenwerking tussen Ganni en Vestiaire Collective: vestiairecollective.com

Onder de noemer 'Old + New = Now' promoten het Deense merk Ganni en Vestiaire Collective de combinatie van tweedehandskleding met nieuwe stuks. De Deense 'Ganni Girls' Caroline Bille Brahe, Chili Dia, muzikante Flame Faire en Christine Sofie geven in deze campagne tips over hoe zij vintage stylen met nieuwere kledingstukken. Ook werd er een selectie preloved Ganni-stuks toegevoegd aan het tweedehands platform. 'Ik heb vintage altijd een warm hart toegedragen. Het houdt in dat kleding voor altijd gekoesterd wordt en geeft iedereen de vrijheid om z'n eigen stijl uit te drukken. Het zorgt er ook voor dat we onze garderobe kunnen heruitvinden op een circulaire manier,' licht Ditte Reffstrup, creatief directeur van Ganni, toe. Het modelabel Ganni speelt met deze samenwerking in op de groei van online tweedehandsinitiatieven en de nood om de modewereld te verduurzamen. Kleding een tweede leven geven door tweedehands te kopen en verkopen kan inderdaad bijdragen aan een meer ecologische manier van mode consumeren. Er zijn wel enkele aandachtpuntjes voor wie z'n ecologische voetafdruk hiermee wil verkleinen: kijk goed naar het land van herkomst van je pakketje, vraag de afmetingen zodat je niet voor verrassingen komt te staan en laat je niet verleiden tot impulsaankopen omdat het tweedehands of goedkoper is. Lees meer over dit thema in ons artikel 'Hoe duurzaam zijn tweedehands kledingplatforms als Vinted nu echt?'. Meer info over de samenwerking tussen Ganni en Vestiaire Collective: vestiairecollective.com