Meer dan 75 procent van het personeel van modemerk Diane von Fürstenberg werd ontslagen en winkels sluiten de deuren. Het bedrijf richt z'n pijlen nu op de digitale markt met een grote focus op China.

The Business of Fashion bericht over de penibele situatie van DVF. Al voor de coronacrisis ging het niet goed met het merk, maar de lockdown was de druppel die de emmer deed overlopen. Winkels sluiten de deuren, het merendeel van de vierhonderd personeelsleden verliezen hun baan en er wordt vanaf nu gefocust op online verkoop en de Chinese markt. Volgens Business of Fashion is ook het grootste deel van de leidinggevenden ontslagen of zelf opgestapt begin juni. Hoe de herstructurering er precies zal uitzien, is nog onduidelijk.

De ontwerpster en filantrope Diane von Fürstenberg werd in 1946 geboren in Brussel, maar woonde enkel de eerste dertien jaar van haar leven in ons land. Via Zwitserland en Engeland belandde ze uiteindelijk in de Verenigde Staten, waar ze in 1972 ook haar modelabel uit de grond stampte. Haar meest iconische look is de wikkeljurk. Diane von Fürstenberg is niet alleen bekend als mode-icoon, maar ook als voorvechtster voor vrouwenrechten.

