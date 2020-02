Het Antwerpse modekoppel achter A.F. Vandevorst stopt ermee. Dat kondigen An Vandevorst en Filip Arickx zelf aan op de modewebsite WWD.

De lentecollectie die nu in de winkelrekken hangt, wordt de laatste van A.F. Vandevorst. Als reden daarvoor halen Arickx en Vandevorst aan dat 'de dynamieken in de modewereld veranderd zijn. Het is uitdagender, onzekerder en ontwrichtender dan ooit tevoren. We realiseerden dat we de hetzelfde niveau van creativiteit niet meer zouden kunnen aanhouden.' In 2017 trok het label zich al terug uit de prêt-à-porter, nu sluit het dus finaal de deuren.

Aan WWD vertelt Arickx dat de liefde die het merk altijd al koesterde voor het vertellen van verhalen, de stijl van presenteren en unieke esthetiek niet noodzakelijk geschikt zijn om te overleven in het digitale tijdperk. 'Dat is oké. We moeten evolueren, de wereld draait verder. Maar het is een wereld die minder verleidt om deel van uit te maken.' Vandevorst voegt eraan toe: 'De exclusiviteit, de intimiteit, die verdwijnt'.

Niet op pensioen

De beide ontwerpers leerden elkaar kennen tijdens hun eerste dag op de Antwerpse modeacademie in 1987 en runden A.F. Vandevorst 22 jaar lang samen. Tijdens de modeweek in Parijs organiseert het label nog een laatste evenement om het personeel en de fans te bedanken. Daarna ligt de weg weer open voor het ontwerpersduo. Want ze sluiten het interview in WWD wel af met de verzekering dat zijzelf nog niet op pensioen zullen gaan. Daarna komt nog een nieuwsgierig makende noot: 'Meer dan zakenmensen zijn wij creatievelingen, en we willen onze horizon uitbreiden. We hebben veel ideeën en willen onze ervaring proberen toepassen op andere domeinen - kunst, muziek, meubels, zelfs design.' Wordt vervolgd, dus.

