De Duitse modeketen Peek & Cloppenburg - ook bekend als P&C - keert terug naar België. Er komt een winkel in het vernieuwde Westland Shopping Center in Anderlecht, zo heeft beheerder AG Real Estate aangekondigd

De P&C-winkel wordt 'een van de hoekstenen' van het vernieuwde winkelcentrum, zo klinkt het in een persbericht. De winkel van twee verdiepingen en ruim 4.000 vierkante meter 'zal een uitgebreid assortiment kleding, schoenen en accessoires aanbieden van internationale merken zoals Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Calvin Klein, naast exclusieve merken van P&C'. De opening is in de herfst van 2022 gepland.

'Het is een perfecte aanvulling op het retailaanbod van ons winkelcentrum', aldus Astrid Flamand, die bij AG Real Estate verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van Westland Shopping. 'Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat dit merk perfect aansluit bij de nieuwe identiteit van het shoppingcenter.' P&C was eerder al actief in België. EInd 2019 werd de laatste winkel, op de Meir in Antwerpen, gesloten, zo weet de gespecialiseerde nieuwssite retaildetail.be. Het Westland Shopping Center ondergaat sinds 2019 een grote renovatie. Er zijn ook twee uitbreidingen toegevoegd, waarmee de totale oppervlakte van het winkelcentrum is opgetrokken naar meer dan 50.000 vierkante meter. Peek & Cloppenburg, met hoofdzetel in Düsseldorf, heeft zowat 150 winkels in 16 Europese landen en stelt ongeveer 15.000 mensen tewerk.

