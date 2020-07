Suzy Menkes legt vanaf oktober de pen neer als redactrice bij Vogue International. De modejournalist bouwde een reputatie op bij de International Herald Tribune en de New York Times, waar ze bekend stond voor haar scherpe kritiek op modeshows.

Zes jaar geleden ging Menkes in zee met Condé Nast, de uitgeverij van Vogue. Haar werk als redactrice werd vertaald in 15 talen en gepubliceerd in 21 internationale edities van het modemagazine. Suzy Menkes staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen, ook niet voor grote merken. Zo verklaarde ze in de jaren 90 dat de iconische 2.55 handtas van Chanel uit de mode was. Als reactie verwijderde Chanel zijn advertentie uit de International Herald Tribune, waar ze toen werkte. Het heeft haar de bijnaam 'Samourai Suzy' opgeleverd.

Daarbovenop was Menkes de curator en gastvrouw van de jaarlijkse Condé Nast Luxury Conference, die de top van de creatieve en zakelijke modewereld bij elkaar brengt. Denk aan Naomi Campbell en Karl Lagerfeld. 'Door haar vertrek, in combinatie met de aanhoudende onzekerheid gecreëerd door de COVID-19 pandemie, zal de conferentie dit jaar niet plaatsvinden', meldde Condé Nast op de website van de Conferentie.

'Tijd voor reflectie'

Als reden voor haar vertrek schreef Menkes in een e-mail naar Business of Fashion: 'De coronacrisis bood mezelf - en ieder van ons - de tijd om te reflecteren. Het is dus tijd voor een nieuw avontuur, waar ik vol spanning naar uitkijk.'

Ook bij Condé Nast was het hoog tijd voor reflectie. Naast de coronapandemie, bracht ook Black Lives Matter de top van de mode aan het wankelen. De positie van Anna Wintour, al 32 jaar hoofd van Amerikaanse Vogue, kwam onder druk te staan nadat ze beschuldigd werd van racisme op de werkvloer en in het magazine. De verontschuldigende brief enkele dagen later veranderde daar weinig aan. Er viel een schaduw over haar imago en dat van Vogue. In deze omstandigheden is het vertrek van Suzy Menkes, vaste waarde binnen de modejournalistiek, extra opvallend.

