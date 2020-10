In juli 2019 kondigde het Franse luxemodehuis Sonia Rykiel de sluiting aan. Amper een jaar later herrijst het modehuis met onder andere een webshop, dat zegt het merk zelf op Instagram.

Het zijn Eric en Michael Dayan die het modehuis nieuw leven inblazen. Eerder richten zij Showroomprivé al op. De Dayan's nemen onder meer de naam, het archief en de stock van het label over en willen nu eerst en vooral een webshop lanceren die internationaal faam moet maken. Het is nog afwachten of het modehuis ook fysieke winkels opent, hoewel dat wel lijkt te gaan gebeuren.

In 1968 richtte Sonia Rykiel het gelijknamige modehuis op. Rykiel overleed in 2016 waarna het modehuis werd overgedragen aan de Aziatische groep First Heritage Brands. Het merk kwam in een negatieve spiraal en werd in 2019 failliet verklaard. Toen was nergens een overnemer te bespeuren, dus de boeken gingen dicht, tot nu.

Het zijn Eric en Michael Dayan die het modehuis nieuw leven inblazen. Eerder richten zij Showroomprivé al op. De Dayan's nemen onder meer de naam, het archief en de stock van het label over en willen nu eerst en vooral een webshop lanceren die internationaal faam moet maken. Het is nog afwachten of het modehuis ook fysieke winkels opent, hoewel dat wel lijkt te gaan gebeuren. In 1968 richtte Sonia Rykiel het gelijknamige modehuis op. Rykiel overleed in 2016 waarna het modehuis werd overgedragen aan de Aziatische groep First Heritage Brands. Het merk kwam in een negatieve spiraal en werd in 2019 failliet verklaard. Toen was nergens een overnemer te bespeuren, dus de boeken gingen dicht, tot nu.