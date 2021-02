Pieter Mulier, jarenlang de rechterhand van Raf Simons, wordt de nieuwe creatieve directeur van het Franse modehuis Alaïa. Dat maakt het modemerk zelf bekend.

'Het is een absolute droom om dit modehuis te mogen vervoegen', aldus Mulier, die meteen start als creatief directeur. 'Azzedine Alaïa (de oprichter van het merk, red.) was altijd ver vooruit op zijn tijd. Zijn krachtige visie is een inspiratie. Ik zal zijn erfenis verderzetten en vrouwelijkheid vieren in mijn ontwerpen.' Muliers debuutcollectie is voorzien voor de zomer van 2022.

Azzedine Alaïa, de Frans-Tunesische stichter van het modehuis, overleed in 2017. Hij stond bekend om zijn krachtige, vrouwelijke en sensuele ontwerpen. Zijn strakke japonnen vallen in de smaak bij onder andere Naompi Campbell, Grace Jones en Michelle Obama. Na drie jaar stelt het modehuis nu een nieuwe creatieve directeur aan.

Nieuw hoofdstuk

'Met veel plezier verwelkom ik Pieter bij Alaïa', vertelt CEO Myriam Serrano. 'Hij onderscheidt zich vanwege zijn technisch talent, toewijding aan de ambacht, scherp oog voor constructie en een zin voor tijdloze schoonheid die perfect bij Alaïa past. Ik heb veel vertrouwen in zijn creatief leiderschap - zijn benoeming betekent een nieuw hoofdstuk voor ons modehuis.'

Mulier studeerde Design en Architectuur aan Sint-Lucas in Brussel. Hij startte zijn carrière in de modewereld met een stage bij Raf Simons en in twintig jaar tijd groeide hij gestaag uit tot diens rechterhand. Samen maakten ze belangrijke passages bij onder andere Jill Sanders, Dior en Calvin Klein.

'Het is een absolute droom om dit modehuis te mogen vervoegen', aldus Mulier, die meteen start als creatief directeur. 'Azzedine Alaïa (de oprichter van het merk, red.) was altijd ver vooruit op zijn tijd. Zijn krachtige visie is een inspiratie. Ik zal zijn erfenis verderzetten en vrouwelijkheid vieren in mijn ontwerpen.' Muliers debuutcollectie is voorzien voor de zomer van 2022.Azzedine Alaïa, de Frans-Tunesische stichter van het modehuis, overleed in 2017. Hij stond bekend om zijn krachtige, vrouwelijke en sensuele ontwerpen. Zijn strakke japonnen vallen in de smaak bij onder andere Naompi Campbell, Grace Jones en Michelle Obama. Na drie jaar stelt het modehuis nu een nieuwe creatieve directeur aan.'Met veel plezier verwelkom ik Pieter bij Alaïa', vertelt CEO Myriam Serrano. 'Hij onderscheidt zich vanwege zijn technisch talent, toewijding aan de ambacht, scherp oog voor constructie en een zin voor tijdloze schoonheid die perfect bij Alaïa past. Ik heb veel vertrouwen in zijn creatief leiderschap - zijn benoeming betekent een nieuw hoofdstuk voor ons modehuis.' Mulier studeerde Design en Architectuur aan Sint-Lucas in Brussel. Hij startte zijn carrière in de modewereld met een stage bij Raf Simons en in twintig jaar tijd groeide hij gestaag uit tot diens rechterhand. Samen maakten ze belangrijke passages bij onder andere Jill Sanders, Dior en Calvin Klein.