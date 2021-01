Zelfstandige modewinkels hebben het voorbije winterseizoen beduidend minder verkocht dan een jaar geleden: gemiddeld 28,3 procent.

Zelfstandige modewinkels hebben het voorbije winterseizoen beduidend minder verkocht dan een jaar geleden: gemiddeld 28,3 procent. Dat blijkt uit een bevraging van Mode Unie, de sectorfederatie voor de zelfstandige modedetailhandel, in aanloop naar de start van de solden.

Uit de peiling blijkt dat de sector een 'bijzonder slecht' winterseizoen achter de rug heeft, mede als gevolg van de vier weken verplichte sluiting. Zo gaf 83,4 procent aan minder verkocht te hebben dan tijdens het winterseizoen van 2019. Slechts 6,1 procent gaf aan beter verkocht te hebben, 10,5 procent hield het op een gelijke verkoop.

Sommige winkels deden het beter dan andere. Zo scoorden lingeriewinkels beter: er werden bijvoorbeeld meer pyjama's verkocht, in trek in tijden van lockdown en thuiswerk. Winkels gespecialiseerd in bijvoorbeeld reis- en lederwaren deden het minder goed.

De verwachtingen voor de solden - die maandag beginnen - zijn dan ook gematigd: 3 op 4 verwacht een mindere soldenverkoop.

